Po nesreči trajekta v DR Kongo pogrešajo 150 ljudi

Po ponedeljkovi nesreči trajekta na jezeru Kivu na vzhodu Demokratične republike Kongo pogrešajo okoli 150 ljudi, za katere se oblasti bojijo, da so umrli. Doslej so rešili 40 od 200 potnikov, potrjene pa so tri smrtne žrtve, so sporočile oblasti.

"Zelo me žalosti nesreča ladje 15. aprila na jezeru Kivu. Trenutno pogrešamo 150 ljudi," je v torek zvečer na Twitterju zapisal predsednik države Felix Tshisekedi. Svojcem žrtev je izrazil sožalje in obljubil, da bodo odgovorni odgovarjali.

Slabo vreme in prenapolnjenost ladje

Ministrica za promet regije Južni Kivu Jacqueline Ngengele je medtem potrdila, da so rešili 40 od okoli 200 potnikov, ki so bili na ladji. Do zdaj pa so potrdili tri smrtne žrtve.

Kot razlog za nesrečo je navedla slabo vreme in prenapolnjenost ladje. Eden od lokalnih poslancev je povedal, da je bila ladja že stara in da potniki niso nosili rešilnih jopičev.

Nesreče na rekah in jezerih v DR Kongo so pogoste. Ena največjih se je zgodila leta 2001, ko se je množica ljudi pred močnim nalivom zatekla na trajekt v pristanišču v mestu Goma ob jezeru Kivu. Ladja se je prevrnila, pri čemer je umrlo od 100 do 150 ljudi.