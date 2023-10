Po napadu v Bruslju odstopil pravosodni minister

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister je pojasnil, da je Tunizija že 15. avgusta lani zahtevala izročitev prihodnjega napadalca, a da Belgija tega ni naredila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To je bila individualna, monumentalna in nesprejemljiva napaka z dramatičnimi posledicami. Zadevni sodnik ni sledil tej zahtevi in dosje ni bil obravnavan. Ne iščem nobenih izgovorov. Mislim, da je moja dolžnost, da odstopim," je dejal.

Belgijski premier Alexander De Croo je medtem sporočil, da se je že seznanil z odločitvijo ministra, in dodal, da spoštuje njegov politični pogum.

Lani obravnaval 31 zahtev, razen tunizijske

Za zdaj sicer še vedno ni jasno, zakaj zahteve za izročitev sodnik ni obravnaval. Po podatkih sodstva je bilo temu sodniku lani posredovanih 31 mednarodnih zahtev za izročitev, pri čemer je obravnaval vse, razen zahteve Tunizije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Domnevni islamski skrajnež, ki je v ponedeljek v Bruslju ubil dva švedska nogometna navijača, je pred tem za azil zaprosil na Norveškem, Švedskem, v Italiji in Belgiji ter bil vsakič zavrnjen.

Po poročanju medijev naj bi napadalec, sicer državljan Tunizije, leta 2011 prek Sredozemlja prispel na italijanski otok Lampedusa. Tunizijec je odšel na Švedsko, potem ko je nekaj časa živel v Italiji. Kasneje so ga iz Švedske izgnali in se je leta 2016 vrnil v Italijo, ko so ga varnostni organi označili za radikaliziranega.