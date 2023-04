Po najsmrtonosnejši tragediji pravice delavcev še vedno na psu: minimalna plača okoli 70 evrov

Deset let po najhujši nesreči v tekstilni industriji Rana Plaza v Bangladešu, v kateri je bilo v zrušitvi tovarniške zgradbe v Daki ubitih 1.134 ljudi, aktivisti pravijo, da se je varnost delavcev sicer izboljšala, a poudarjajo, da morajo blagovne znamke narediti več za delavske pravice in plačilo delavcev, saj tamkajšnja minimalna plača, kljub zahtevam delavcev znaša okoli 70 evrov. Prav zato ob današnji obletnici v Bangladešu potekajo protesti.

Boj za varne pogoje in pošteno plačilo v Bangladešu še ni dobljen, opozarjajo aktivisti ob deseti obletnici najsmrtonosnejše katastrofe v zgodovini industrije oblačil, ki je postala simbol nepravilnosti v tekstilni industriji.

24. aprila 2013 je bilo 1.134 ljudi ubitih in najmanj dva tisoč ranjenih v zrušitvi osemnadstropne tovarniške zgradbe v Daki v Bangladešu. Večinoma je šlo za delavke, ki so izdelovale oblačila za mednarodne blagovne znamke, vključno s Primarkom, Bonmarchéjem in kanadskim Loblawom.

V Bangladešu potekajo protesti, delavci zahtevajo zdravstveno oskrbo ter odškodnino



V Bangladešu ob današnji deseti obletnici nesreče potekajo protesti. Več sto delavcev zahteva pravico za zaposlene, ki so bili poškodovani v eni najhujših industrijskih nesreč v zgodovini, ter kaznovanje lastnikov tovarne. Preživeli, med katerimi so bili tudi nekateri, ki so bili v nesreči hudo poškodovani, so pred nekdanjo tovarno položili vence. Med protestniki je slišati tudi pozive, naj država zagotovi zdravstveno oskrbo ter odškodnino za nekdanje zaposlene, saj je bilo mnogo delavcev poškodovanih do te mere, da ne morejo več delati.

Kljub nevarnim razmeram so se delavci morali vrniti na delo

Razlog tragedije je bila neustrezna konstrukcija stavbe, ki je bila prvotno namenjena trgovinski dejavnosti, kasneje pa so jo spremenili v tekstilne tovarne in ji dodali štiri nadstropja več, kot je bilo dovoljeno. Dan pred nesrečo so na stavbi videli velike razpoke in jo preventivno izpraznili, a so jo lastniki še isti dan razglasili za varno, zaposlenim pa ukazali vrnitev na delo. K odločitvi vrnitve zaposlenih v stavbo naj bi lastnika vodile tudi zahteve hitre mode in zelo kratki dobavni roki.

Lastnik stavbe Rana Plaza ostaja v zaporu, a sodni proces za umor proti njemu in drugim, vključno z lastniki tovarn in lokalnimi uradniki, se nadaljuje. Skoraj sedem let od vložitve obtožb še nihče od omenjenih ni bil obsojen na smrt.

Bangladeš drugi največji izvoznik oblačil na svetu

Aktivisti pravijo, da so delavci v Bangladešu, ki je za Kitajsko drugi največji izvoznik oblačil na svetu, še vedno premalo plačani in jih nadrejeni še vedno lahko nadlegujejo, lastniki tovarn pa se medtem soočajo z ostrimi praksami blagovnih znamk, kot so zamude pri plačilih, odpovedi ali dramatično zmanjšanje naročil brez predhodnega obvestila.

Paul Nowak, generalni sekretar Sindikalnega kongresa v Združenem kraljestvu, je dejal, da "deset let po tem, ko je več kot tisoč delavcev umrlo v propadu tovarne Rana Plaza, so zlorabe pravic delavcev v Bangladešu še vedno razširjene in mnogi še vedno delajo v nevarnih razmerah".

Bangladeš je drugi največji izvoznik oblačil na svetu. Foto: Reuters

Pozitivna zapuščina tragedije je bilo oblikovanje enega najstrožjih sporazumov o varnosti v tovarnah na svetu, ki je združil blagovne znamke, proizvajalce in predstavnike sindikatov, da bi preverili in popravili zgradbe ter delavcem svetovali o njihovih pravicah.

Imenuje se sporazum o požarni in gradbeni varnosti v Bangladešu in pravno zavezuje modne znamke k varnostnim pregledom in sanacijam v oblačilni industriji. Do danes je bilo opravljenih skoraj 56 tisoč varnostnih pregledov v več kot 2.400 tovarnah oblačil v Bangladešu in več kot 140 tisoč varnostnih izboljšav.

S prenovo tovarne je zaščitenih več kot dva milijona delavcev. Pri prenovi tovarn v Bangladešu so pomagali tudi lastniki blagovnih znamk Primark, Walmart, Zarin lastnik Inditex in H&M. Prispevali so trideset milijonov dolarjev odškodninskega sklada za družine ljudi, ki so umrli ali bili poškodovani v nesreči Rana Plaza.

Minimalna plača znaša okoli 70 evrov

Zdaj aktivisti želijo, da blagovne znamke podpišejo nov dogovor, s katerim bi delavcem zvišali plače. Od katastrofe Rana Plaza se namreč minimalna plača v oblačilnem sektorju v Bangladešu pregleda vsakih pet let. Minimum je bil nazadnje pregledan leta 2018 in je znašal okoli 70 evrov na mesec, kar je polovica manj, kot so zahtevali delavci. Ta plača, za katero se je pred petimi leti zdelo, da ni zadostna za preživetje, je kljub visoki inflaciji in širokemu protestu delavcev še vedno v veljavi.