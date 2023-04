V požaru v stanovanjskem bloku v Dubaju umrlo 16 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pristojni organi so sprožili temeljito preiskavo, da bi pripravili podrobno poročilo o vzrokih incidenta. Po prvih podatkih je požar izbruhnil zaradi "neupoštevanja varnostnih zahtev v stavbi", so sporočile tamkajšnje oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Dubaju, enem od sedmih emiratov v Združenih arabskih emiratih, živi približno 3,3 milijona prebivalcev, od katerih je skoraj 90 odstotkov tujcev.

V preteklosti je v mestu izbruhnilo več požarov, ki so povzročili veliko gmotno škodo. Leta 2017 so oblasti napovedale sprejetje strožjih gradbenih predpisov, da bi čim bolj zmanjšale tveganje za požare, ki so jih pripisali predvsem lahko vnetljivim materialom, ki se uporabljajo za zunanjo oblogo stavb.