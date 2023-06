Po Kanadi divjajo gozdni požari, huje še ni bilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še pred vrhuncem požarne sezone, ki se v Kanadi ponavadi začne julija in avgusta, so ognjeni zublji zajeli površino, ki je približno enaka štirikratni površini Slovenije. Fotografija je simbolična. Foto: STA

Požarna sezona v Kanadi letos traja že od začetka maja, ko so obsežni požari v Alberti v evakuacijo prisilili več deset tisoč ljudi. Ob širitvi požarov proti osrednjemu in vzhodnemu delu države je število ljudi, ki so morali zapustiti domove, že doseglo sto tisoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V letošnji požarni sezoni še posebej izstopa provinca Quebec, kjer je trenutno aktivnih 112 požarov, dim z vzhoda Kanade pa je dosegel celo obale Evrope. V Quebecu, kjer so bili večji požari v preteklosti redek pojav, je do zdaj zgorelo 1,3 milijona hektarjev površin. Samo v zadnjih 25 dneh je v tem delu države zgorelo več površin kot prej v 20 letih skupaj.

Do zdaj že trikrat več uničenih površin od letnega povprečja

7,8 milijona hektarjev uničenih površin na ozemlju celotne Kanade predstavlja izrazito odstopanje od 2,5 milijona hektarjev, kolikor jih sicer vsako leto povprečno zgori v Kanadi. Še pred vrhuncem požarne sezone, ki se ponavadi začne julija in avgusta, so ognjeni zublji zajeli površino, ki je približno enaka štirikratni površini Slovenije.

Izpusti CO2 bodo pospešili globalno segrevanje

Agencija EU za satelitsko opazovanje Copernicus je v torek opozorila na ogromne izpuste ogljikovega dioksida, ki nastajajo zaradi gozdnih požarov v Kanadi. Ti so letos v manj kot dveh mesecih ustvarili skoraj 600 milijonov ton izpustov omenjenega toplogrednega plina, kar je enako 88 odstotkom izpustov Kanade iz vseh drugih virov v celotnem letu 2021.

Izpusti toplogrednih plinov bodo le še dodatno pospešili globalno segrevanje in s tem ustvarili pogoje za nove požare. Kanada spada med območja, ki se segrevajo hitreje od preostalih delov planeta, še navaja AFP.