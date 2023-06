Zaradi silovitih požarov evakuirali več tisoč ljudi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Kanadi so se razbesneli novi požari, zaradi katerih so morali evakuirati več tisoč prebivalcev. Najhuje je na zahodu države. Trenutno je v Kanadi 416 aktivnih požarov, od tega so 203 zunaj nadzora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.