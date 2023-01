ZDA: po brutalnem pretepu, ki je vodil v smrt, suspendirali še dva policista in odpustili tri reševalce #video

Policija v Memphisu je v povezavi s smrtjo 29-letnega Tyra Nicholsa v ponedeljek suspendirala še dva policista. Trije reševalci, ki Nicholsu 7. januarja, ko so ga zaradi domnevnega prometnega prekrška surovo pretepli policisti, niso nudili ustrezne pomoči, pa so v ponedeljek ostali brez službe.

Pet temnopoltih policistov je obtoženih nenamernega umora temnopoltega Nicholsa. V ponedeljek pa so oblasti v Memphisu sporočile, da so v zvezi s primerom, ki je pretresel ZDA, suspendirale še dva policista. Enega od njiju niso imenovali, drugi je belec Preston Hemphill. Nicholsa, ki je 10. januarja umrl za posledicami udarcev, bodo pokopali v sredo v Memphisu.

Reševalca mu nista takoj pomagala

Brez službe so v povezavi s smrtjo Nicholsa ostali tudi trije reševalci, ki v ZDA delujejo v okviru gasilcev.

Poveljnica gasilcev v Memphisu Gina Sweat je dejala, da so 7. januarja od policije dobili prošnjo za posredovanje v primeru osebe, proti kateri so uporabili solzivec. Reševalca Robert Long in JaMichael Sandrige hudo pretepenemu Nicholsu ob prihodu na prizorišče nista takoj nudila prve pomoči, zato so ju v ponedeljek odpustili. Razrešena je bila tudi njuna poveljnica, poročnica reševalcev oz. gasilcev Michelle Whitaker.

Pretepenega Nicholsa so prepeljali v bolnišnico pol ure po prihodu reševalcev na prizorišče tragedije. S preiskavo so ugotovili, da so vsi trije reševalci kršili protokole oziroma pravila delovanja.

Nicholsova smrt je najnovejša v vrsti smrti temnopoltih osumljencev zaradi nasilja ameriških policistov.

Nicholsa je pet policistov preteplo, proti njemu pa so uporabili tudi solzivec in paralizator, ker ni nemudoma ubogal njihovih ukazov po poskusu zaustavitve njegovega vozila zaradi domnevnega prometnega prekrška. 29-letnik sicer ni postopal povsem pravilno, ampak je policistom ugovarjal in zatem pobegnil proti svojemu domu, a se tako javnost kot stroka v ZDA strinjajo, da je policija ukrepala povsem nesorazmerno. Vseh pet policistov so po smrti Nicholsa aretirali in obtožili nenamernega umora.

Po objavi videoposnetka aretacije so se po ZDA začeli protesti in demonstracije, ki pa niso bili tako siloviti kot pretekli v podobnih primerih.

Peterica policistov, ki so se znesli nad Nicholsom, je bila del posebne enote škorpijoni za boj proti uličnemu kriminalu, ki so jo v soboto razpustili.