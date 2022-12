Po 65 letih razkrili, kdo je bil ameriški neznani otrok iz škatle

Filadelfijska policija je včeraj javno razkrila identiteto dečka, ki so ga pred 65 leti našli mrtvega v škatli na območju Filadelfije. Kot so sporočili, gre za štiriletnega Josepha Augustusa Zarellija, ki je bil žrtev enega najstarejših nerazrešenih umorov v mestu.

More than six decades after a boy was found dead in a box in Philadelphia, investigators have identified the child with the help of DNA, police announced Tuesday.https://t.co/9HCnGmQL9Q — National Center for Missing & Exploited Children (@MissingKids) December 7, 2022

Identifikacija dečka, ki so jo opravili z analizo DNK, predstavlja največjo prelomnico preiskovalcev v desetletja stari zadevi, ki sega v konec februarja 1957, ko so otroka odkrili zavitega v odejo v kartonski škatli. V preiskavi so razkrili tudi dokaze "nedavnih in preteklih travm", je dejala policijska komisarka Filadelfije Danielle Outlaw.

#BREAKING: After 65 years, Philadelphia police are finally able ID America’s Unknown Child aka “The Boy in the Box” as Joseph Augustus Zarelli. Live updates here https://t.co/5y89aZSvBK pic.twitter.com/YNYA52XK5O — Brandon Longo (@brandonlongo) December 8, 2022

Primer je v javnosti vzbudil precej pozornosti in zanimanja, a se do zdaj ni nihče oglasil, da je Joseph njegov otrok, zato je njegova identiteta ostala skrivnost kljub številnim poskusom v preteklih letih, da bi ga identificirali, je poročal CNN.

Bil je hudo pretepen

25. februarja 1957 so Josephovo truplo našli v škatli blizu ceste Susquehanna, v gozdnatem območju severovzhodne Filadelfije. Otrok je po policistovih besedah izkusil grozote, ki jih nihče ne bi smel biti deležen. Fant je bil hudo pretepen, na njegovem telesu pa so bile vidne številne modrice. Njegovi lasje so bili grobo postriženi blizu lasišča. Otroka naj bi udarjali tudi s topim predmetom.

Deček je bil prvotno pokopan na lončarski njivi v Filadelfiji, kjer je ležal do leta 1998, ko so njegove posmrtne ostanke izkopali, nato pa so jih ponovno pokopali na pokopališču Ivy Hill, kjer danes na nagrobniku piše Ameriški neznani otrok.

Njegove posmrtne ostanke so izkopali leta 2019, ko je bilo ugotovljeno, da bi primer lahko koristil sodobnejšim forenzičnim tehnikam.

"AMERICA'S UNKNOWN CHILD" - After 65 years, Philadelphia police have identified the child referred to as “Boy in the Box” as 4-year-old Joseph Augustus Zarelli. Read more: https://t.co/6gBM7jG0Pj pic.twitter.com/qPgKKfS3o1 — WFLA NEWS (@WFLA) December 8, 2022

Ta teden so otroka identificirali

Ta teden je policija objavila, da je uspešno identificirala otroka z detektivskim delom in s pomočjo genetskih genealogov – področja, ki je v zadnjih letih vodilo do številnih prebojev v nejasnih primerih.

"Petinšestdeset let je zgodba o ameriškem neznanem otroku preganjala to skupnost, policijsko upravo Filadelfije, naš narod in svet," je povedala komisarka Outlaw in dodala, da čeprav sta bili Josephu Augustu Zarelliju odvzeti identiteta in pravica do lastnega obstoja, ni bil nikoli pozabljen.

Ob uspešnem identificiranju uradniki upajo, da jim bodo tehnike, po toliko letih uporabljene za identifikacijo Josepha, pomagale tudi pri drugih nerazrešenih primerih in tistih v prihodnosti. Komisarka je dodala, da ta preboj prinaša upanje, da v mestu Filadelfija ne bo nikoli več neznane žrtve umora.

Odgovornega za dečkovo smrt morda ne bodo odkrili nikoli

Preiskava o tem, kdo je odgovoren za dečkovo smrt, še vedno poteka.

"Imamo svoje sume o tem, kdo bi lahko bil odgovoren, vendar bi bilo neodgovorno od mene, da delim te sume, saj je to še vedno aktivna in tekoča kazenska preiskava," je dejal stotnik Jason Smith iz enote za umore filadelfijske policije ter dodal: "Morda ne bomo nikoli identificirali morilca. Toda dali bomo vse od sebe, da poskusimo."