Plenković: Hrvaška nima žice na meji z BiH in je tudi ne bo imela

"Hrvaška nima žice na meji z BiH in je tudi ne bo imela. Na drugi strani živijo Hrvati," je glede migrantske krize in incidentov na meji z BiH povedal hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković. Sicer pa je Plenković prepričan, da je treba vizumski režim Srbije ter BiH uskladiti z EU.

V Istri danes praznujejo dan županije. Slavnostne seje ob tej priložnosti se je udeležil tudi hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković, ki je odgovarjal tudi na vprašanja novinarjev, poroča televizija N1. Med drugim je spregovoril o migrantski krizi in incidentih na meji z BiH.

"Stvar je jasna. To je treba rešiti na zunanji meji EU in schengna," je dejal Plenković in dodal, da je treba vizumski režim Srbije ter BiH uskladiti z EU.

"Hrvaška nima žice na meji z BiH in je tudi ne bo imela. Na drugi strani živijo Hrvati," je bil jasen premier. Poudaril je še, da tihotapci ljudi služijo denar na tuji nesreči, hkrati pa predstavljajo velik problem za EU.

Odgovarjal je tudi na vprašanja o sestanku koalicije in delu vlade.