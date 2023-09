Plenković predstavil peti paket ukrepov za blažitev rasti cen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes predstavil nov, peti paket ukrepov za blažitev rasti cen, vreden skoraj pol milijarde evrov. Med ukrepi je podaljšanje omejitve cen električne energije in nekaterih skupin živil, kjer se seznam širi na skupno 30 izdelkov. Plenković je napovedal tudi dvig obrestnih mer na bančne depozite.

Novi paket ukrepov pomoči državljanom in podjetnikom bo veljal od 1. oktobra do 31. marca prihodnje leto. Vreden je 464 milijonov evrov.

Cilj paketa je po Plenkovićevih besedah zadržati nizke cene energentov za državljane, ustanove in podjetnike, jih zaščititi pred inflacijo ter pomagati najbolj ogroženim ciljnim skupinam.

Vlada je podaljšala omejitev cen za sedem skupin živil, ki so bile zamrznjene že do zdaj. Na seznam je dodala 23 novih skupin živil.

Cene bodo začeli zniževati že te dni

Cena sončničnega olja tako ostaja 1,72 evra na liter, trajnega mleka z 2,8 odstotka maščobe 0,98 evra na liter, belega kristalnega sladkorja 1,33 evra na kilogram, gladke moke tip 550 0,80 evra na kilogram, ostre moke tip 400 0,83 evra na kilogram, celega piščanca 3,32 evra na kilogram in mešanega mletega mesa 4,11 evra na kilogram.

Poleg tega je vlada znižala in omejila še ceno za 200-gramski lonček jogurta na 0,49 evra, polkilogramskih špagetov na 1,09 evra, kilograma poltrdega sira gavda v kosu na 6,49 evra, kilograma dolgozrnatega riža na 2,29 evra, paketa desetih svežih jajc na 2,45 evra, kilograma svinjskega vrata brez kosti na 5,49 evra, kilograma govejega vrata s kostmi na 6,99 evra, kilograma piščančjih in puranjih hrenovk na 2,69 evra, kilograma hamburger slanine na 6,99 evra, petkilogramske vreče krompirja na 3,99 evra, kilograma korenja na 0,89 evra, kilograma fižola češnjevec na 1,99 evra, kilograma limon na 1,49 evra, kilograma jabolk gala na 1,39 evra, stogramske tablice mlečne čokolade na 1,29 evra in 500-gramskega tetrapaka paradižnikove mezge na 1,09 evra.

Pripravljenost, da znižajo cene, so po Plenkovićevih besedah sicer izrazili tudi veliki trgovci. Ti bodo začeli zniževati cene že te dni, je povedal.

K naporom vlade za pomoč državljanom bodo prispevale tudi banke. Kot je pojasnil Plenković, bodo zvišale obrestne mere na varčevalne vloge, obenem pa so zagotovile, da ne bodo zviševale obrestnih mer na stanovanjske in potrošniške kredite.

Vlada podaljšuje tudi omejitev cen električne energije. Cena elektrike za gospodinjstva bo nadaljnjih šest mesecev ostala 59 evrov na megavatno uro (MWh) pri polletni porabi do tri tisoč kilovatnih ur in 88 evrov na megavatno uro pri polletni porabi nad tri tisoč kilovatnih ur. Do zdaj je bil prag polletne porabe 2.500 kilovatnih ur.

Kdo bo dobil enkratno dodatno pomoč?

Tudi javni in nepridobitni sektor, kamor sodijo šole, vrtci, bolnišnice, komunalna podjetja ipd., bosta elektriko še naprej plačevala po 62 evrov na megavatno uro pri polletni porabi do 250 tisoč kilovatnih ur. Enaka cena elektrike bo veljala za mala podjetja, medtem ko za velika podjetja ne bo omejitve cene.

Vlada bo zagotovila tudi enkratno denarno pomoč za 720 tisoč upokojencev, ki prejemajo do 700 evrov pokojnine. Višina pomoči bo odvisna od višine pokojnine. Tisti z najnižjo pokojnino bodo prejeli 160 evrov, tisti z najvišjo pa 60 evrov.

Enkratno denarno pomoč bo dobilo tudi 112 tisoč družin, ki prejemajo otroški dodatek. Odvisna bo od števila otrok in bo znašala od 50 evrov za enega otroka do 300 evrov za pet ali več otrok.

Hrvaška je prvi večji paket ukrepov za blažitev posledic rasti cen sprejela marca lani. Vreden je bil 640 milijonov evrov. Četrti paket ukrepov je sprejela marca letos, vreden pa je bil 1,7 milijarde evrov.