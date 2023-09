Priprave na veliki boj: je to ženska, ki bo stopila na prste Plenkoviću?

Hrvaška ima še slabo leto do parlamentarnih volitev, na političnem parketu pa se že kažejo novi in stari politični obrazi, ki se bodo podali v tekmo za novega predsednika ali predsednico vlade. Med vodilnimi, kot za zdaj kaže, ostaja vladajoča HDZ s predsednikom Andrejem Plenkovićem na čelu, v opoziciji oziroma na levici pa svojo kandidaturo napovedujeta dva kandidata – vodja največje opozicijske stranke SDP Peđa Grbin in Sandra Benčić, ena najbolj prepoznavnih hrvaških političark z zeleno-leve platforme Zmoremo!, katere kandidatura je zelo razburkala javnost.

Hrvaška bo prihodnje leto volila novega predsednika oziroma predsednico vlade. Kot kaže za zdaj, bo s svojim kandidatom, trenutnim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem kandidirala vladajoča HDZ, na levici pa sta svojo kandidaturo pred dnevi napovedala vodja največje opozicijske socialdemokratske stranke SDP Peđa Grbin in Sandra Benčić, ena najbolj prepoznavnih hrvaških političark z zeleno-leve platforme Zmoremo!, znana po ostrih in glasnih kritikah na račun trenutnega predsednika vlade Andreja Plenkovića in vladajoče HDZ, ki je sicer po raziskavah javnega mnenja še vedno med vodilnimi.

Rezultati zadnje javnomnenjske ankete:



– HDZ – 25,4 odstotka volivcev;

– SDP – 15,5 odstotka volivcev;

– Zmoremo! – 11 odstotkov volivcev.

Benčićeva Plenkoviću: Ste mecen korupcije na Hrvaškem

Kot pišejo nekateri hrvaški mediji, je Benčićeva hrvaškega premierja obtožila, da je mecen korupcije na Hrvaškem, direktorji, ki prihajajo iz vrst stranke HDZ, pa imajo po njenih besedah dovoljenje za krajo milijonov in milijard. Plenković je njene besede označil za nesramno laž. "Zdaj vas varuje imuniteta, da vas ne tožim. Pretiravate. Nimate niti drobca dokaza. Ste nemočni, patetični in bedni," je dejal.

Dodal je, da opozicija ne ve več, kako bi premagala HDZ, in ga brez dokazov obtožuje korupcije, nato pa je naštel uspehe vlade, vstop Hrvaške v schengensko in evrsko območje, večjo zaposlenost, višji bruto domači proizvod, gradnjo pelješkega mostu in ponedeljkovo prebitje druge cevi predora Učka.

"To, kar smo obljubili, smo izpolnili," je v torek še poudaril premier in vodja stranke HDZ, ki po priljubljenosti še vedno premočno vodi pred drugimi strankami.

Benčićeva je magistrica prava, ki zadnjih dvajset let deluje kot aktivistka za zaščito človekovih pravic in spolno enakopravnost v civilni družbi. Udeležila se je številnih protestov za zaščito pravic pripadnikov LGBT-skupnosti ter zlorabljenih otrok in žensk. Poleg tega je članica Centra za mirovne študije, kjer je delala do leta 2018, največ na temo neenakosti, azila in migracij, piše v njeni biografiji na spletni strani platforme Zmoremo!. Njeno kandidaturo za premierko so na seji sveta stranke preteklo soboto sprejeli soglasno, v javnosti pa je povzročila precejšnjo razburjenje.

V intervjuju za Index.hr je dejala, da ve, da jo čaka od šest do devet mesecev blatenja, in da se je na to pripravila. "Vem, da HDZ tako igra, a se tudi boji. Jaz se ne bojim," je dejala.

Grbin volivce nagovarjal z neposrečeno oglasno kampanjo

Kandidaturo na prihajajočih parlamentarnih volitvah je napovedal tudi vodja največje opozicijske stranke SDP Peđa Grbin. Kljub temu, da ne uživa velike podpore javnosti, je ta mesec dobil soglasno podporo članov glavnega odbora socialdemokratov (SDP), da postane kandidat za premierja. Pred tem so se sicer pojavila namigovanja, da Grbin ne bo več dolgo na čelu stranke, saj naj bi nekateri člani SDP izrazili nezadovoljstvo nad njegovo nizko priljubljenostjo v javnomnenjskih anketah, slabimi voditeljskimi sposobnostmi, pa tudi nad tem, da mu ni uspelo izkoristiti afer, ki so v preteklem letu pretresale vladajočo HDZ.

V enem od intervjujev je dejal, da ne bi kandidiral, če ne bi verjel, da lahko premaga Plenkovića, in dodal, da bo SDP prišel do zmage z "vrsto realnih in trajnostnih politik", med njihovimi prednostnimi nalogami pa bodo odnosi na delu, višje plače, nižje cene stanovanj, predšolska vzgoja, gospodarstvo in upokojenci.

Grbin je pred kratkim volivce nagovarjal z neposrečeno oglasno kampanjo, ki je poleg fotografije domnevne upokojenke med drugim sporočala: Bolje vrv okoli vratu kot se mučiti. Namesto odobravanja je naletela na hude kritike.

V SDP so sicer računali, da bi se na čelo vlade zavihteli skupaj v sodelovanju s stranko Zmoremo!, a so ti sodelovanje v začetku poletja zavrnili in napovedali, da bodo na volitvah nastopili sami. SDP je tako namesto partnerja na levici dobil močnega nasprotnika, Grbin kot kandidat SDP za premierja pa močno nasprotnico.

Predsedniške volitve: Milanović še brez močnih izzivalcev



Konec prihodnjega leta bodo na Hrvaškem tudi predsedniške volitve. Predsednik Zoran Milanović, ki je glede na ankete s 17 odstotki najbolj priljubljen politik, v boju za nov predsedniški mandat pa ga podpira SDP, trenutno še nima močnih uradnih izzivalcev.