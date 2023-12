Pirc Musarjeva na Slovaškem: obiskala bo tudi slovenske vojake na Natovi misiji

Predsednica republike se v Bratislavi mudi na vabilo slovaške kolegice Zuzane Čaputove. Osrednja tema njunih pogovorov bodo možnosti za krepitev dvostranskega političnega in gospodarskega sodelovanja, izmenjali pa bosta tudi mnenja o aktualnih vprašanjih, so sporočili iz predsedničinega urada.

Pirc Musarjeva se bo poleg tega sestala še s predsednikom slovaškega parlamenta Petrom Pellegrinijem in premierjem Robertom Ficom. Ta se po izvolitvi na položaj konec septembra že sooča s kritikami tako doma kot v tujini. Poleg Evropske komisije je tudi Čaputova nedavno kritizirala nekatere spremembe pravosodnega sistema, ki jih načrtuje Ficova vlada.

Slovaška med prvimi, ki nam je priskočila na pomoč

Odnosi med Slovenijo in Slovaško so sicer prijateljski, med njima poteka odprt dialog na vseh ravneh. Slovaška je bila tudi med prvimi državami, ki so Sloveniji nudile pomoč po avgustovskih poplavah, so pred obiskom še izpostavili na uradu slovenske predsednice.

Ob koncu obiska bo predsednica Pirc Musarjeva, ki je tudi vrhovna poveljnica slovenskih oboroženih sil, obiskala kontingent Slovenske vojske, ki sodeluje v Natovi misiji v kraju Lešt.

Pirc Musarjeva je na Slovaško prispela v torek zvečer iz Latvije, kjer se je sestala s predsednico vlade Eviko Silino, v Adažiju pa obiskala slovenske vojake, ki tam sodelujejo v Natovi misiji. Pred tem se je v ponedeljek srečala z latvijskim predsednikom Edgarsom Rinkevičsom, s katerim sta v Rigi odprla tudi slovensko veleposlaništvo.