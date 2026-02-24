Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
24. 2. 2026,
12.22

Osveženo pred

29 minut

Torek, 24. 2. 2026, 12.22

29 minut

Pijani Slovenec, ki so ga našli na cesti, napadel dva reševalca

Avtor:
Na. R.

Reševalni avto. hrvaška. rešilec | Slovenec je pregloboko pogledal v kozarec in na koncu sam potegnil kratko. | Foto Shutterstock

Slovenec je pregloboko pogledal v kozarec in na koncu sam potegnil kratko.

Foto: Shutterstock

Policisti iz Umaga in Buj so zaključili kriminalistično preiskavo zoper 44-letnega državljana Slovenije, ki je prejšnji konec tedna napadel reševalno ekipo, medtem ko mu je ta poskušala pomagati. Moškega so pijanega našli ležati sredi ceste, zaradi česar so na pomoč poklicali ekipo nujne medicinske pomoči.

Incident se je zgodil v soboto dopoldan, okoli 11.30, v Kaštelu. Moški je pod vidnim vplivom alkohola ležal na cesti in kmalu je bila na kraju zdravstvena ekipa nujne medicinske pomoči.

Slovenec je namesto zahvale med prevozom v reševalnem vozilu fizično napadel dva zdravstvena delavca, zaradi česar so ukrepali tudi policisti.

Nasilneža so prijeli in proti 44-letniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja vložili kazensko ovadbo, je še poročal hrvaški Jutarnji.

Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", Mehika, narko šef, mamila
Novice Narkošefa je izdala njegova ljubica #video
Kope. Smuka. Nočna smuka.
Novice Med nočno smuko moški omedlel
policija, policijski trak
Novice Huda delovna nesreča v Ljubljani
