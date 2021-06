Pfeizer preizkuša cepivo pri otrocih, starih od pet do enajst let

V podjetju Pfeizer nadaljujejo s kliničnimi študijami za uporabo cepiva proti covid-19 pri otrocih, mlajših od 12 let. V vseh fazah študije naj bi sodelovalo okoli 4.500 otrok, starih od šest mesecev do enajst let.

Klinični razvoj cepiva proti covid-19 za uporabo pri otrocih, mlajših od 12 let, se je začel marca, iz podjetja pa so sporočili, da zelo napredujejo. V načrtovanih fazah študije naj bi sodelovalo okoli 4.500 otrok, starih od šest mesecev do enajst let. "Gre za veliko skupino otrok, a manjše odmerke cepiva," so zapisali na Twitterju. Raziskave bodo potekale v Združenih državah Amerike, na Finskem, Poljskem in v Španiji.

Pfizer says it will begin testing its COVID-19 vaccine in a bigger group of children under age 12 - but at a lower dose https://t.co/ciYQJ2DXjq pic.twitter.com/jj3lzCX4Xa — Reuters (@Reuters) June 9, 2021

V torek se je začelo ključno klinično preizkušanje pri otrocih, starih med pet in enajst let. Pri Pfeizerju pričakujejo, da bodo Združene države Amerike septembra zaprosile za odobritev tega cepiva za otroke te starostne skupine, nato pa še za skupino otrok, starih od šest mesecev do pet let. Uporabo cepiva za otroke od dvanajstega leta dalje so že odobrili v Evropski uniji, Združenih državah Amerike in Kanadi.