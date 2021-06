Ali lahko cepivo sproži bolezen covid-19?

Da gre za dezinformacijo, celo popolno izmišljotino, pojasni Janez Tomažič s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.

Cepljenje s cepivom mRNK proti novemu koronavirusu ne more povzročiti lažno pozitivnega testa PCR, niti lažno pozitivnega antigenskega testa. "Cepimo res veliko število ljudi in res je, da so med njimi tudi posamezniki, ki so se okužili pred cepljenjem in so ravno v času cepljenja v inkubacijski dobi, a ker nimajo znakov okužbe, niti niso bili testirani, tega ne vemo. Nekaj dni po cepljenju ta oseba zboli in to se lahko interpretira napačno. Oseba ni zbolela zaradi cepljenja, okužena je bila že pred tem," pojasni Tomažič.

Tomažič: Cepivo ne more sprožiti bolezni covid-19

"Cepivo mRNK, ki so ga razvili podjetji Pfizer in BioNTech ter podjetje Moderna, ne vsebuje virusa, temveč le gensko informacijo. Medtem ko vektorski cepivi AstraZeneca in Jansen dejansko vsebujeta virus. Znanstveniki so genski material, ki nosi zapis za virusni površinski protein od SARS-CoV-2, vstavili v adenovirus in ta virus nam zdaj vbrizgajo. A gre za adenovirus, ne koronavirus. Adenovirus je virus prehlada in je stalno med nami," je pojasnil Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Cepivo po različnih poteh, odvisno od tega, ali gre za vektorsko cepivo ali cepivo mRNK, v našem telesu tvori S-protein. To beljakovino naš imunski sistem spozna kot tujek. "Gre za tisti delček virusa, s katerim se virus prime na naše telesne celice in na katerega se po naravni poti naš imunski sistem najbolje odzove. Seveda ima virus še veliko drugih stvari, ki lahko škodujejo našemu organizmu, a ta majhna pikica nikakor ne more sprožiti bolezni, saj nima nobenih zločestih dejavnikov, ki bi nam lahko kakorkoli škodovali," pove Tomažič in poudari, da cepivo nikakor ne more sprožiti bolezni covid-19.

Povedano drugače, cepivo sproži, da se v našem telesu tvori majhna beljakovina, ki jo telo zazna kot tujek in se nanjo odzove. To, da se organizem odzove, da se po cepljenju pojavijo nezaželeni učinki, je nekaj naravnega.

Kako deluje naš imunski sistem in zakaj se sploh cepimo?



Imunske celice napadejo vsak neznani tujek, ki vstopi v telo. Če zaznajo nepoznan virus ali bakterijo, sprožijo napad. Namen napada je, da telo obrani pred tujkom. Imunski sistem sicer potrebuje nekaj časa, da se zorganizira, medtem se virus razmnožuje in širi po telesu. Po tem, ko imunski sistem premaga virus, si ga njegove spominske celice zapomnijo. V primeru, da se znova pojavi enak virus, ga imunski sistem prepozna in uniči.



S cepivom, torej neškodljivimi delčki mikroorganizmov, si v telesu preventivno razmnožimo spominske obrambne celice – limfocite, ki bi jih sicer naš imunski sistem razmnožil šele ob prebolevanju bolezni. S cepljenjem si tako "prihranimo" prvo prebolevanje okužbe in pridobimo imunsko zaščito, kot bi jo nam sicer pustila bolezen – brez težav, tveganj in posledic, ki jih bolezen prinaša, so zapisali na spletni strani NIJZ.

Po besedah Bojane Beović, vodje posvetovalne skupine za cepljenje, so takšna prepričanja daleč od resnice: "Cepivo nima nič z virusom. Cepiva, ki so bila do zdaj registrirana, nosijo s seboj dedni zapis za en košček virusa. Bolezni s cepljenjem tako ne moremo povzročiti. Poleg tega je proizvodnja cepiv natančno nadzorovana."