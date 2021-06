Janša: Od danes ni več vrst, cepi se lahko vsak, ki to želi

Madžarska je Sloveniji posodila 300 tisoč odmerkov cepiva Astra Zenece. "Od danes ni več vrst, cepi se lahko vsak, ki to želi, ki se želi prosto gibati, in vsak, ki odgovorno skrbi za svoje zdravje in za zdravje drugih," je ob slavnostni predaji cepiva dejal Janša. Dodal je še, da je sporočilo sodržavljanom v tem trenutku, da "moramo biti v naslednjih tednih še vedno previdni, saj je število okužb pri nas še vedno nad evropskim povprečjem".

Slovenija je v ponedeljek v okviru rednih tedenskih dobav prejela tudi 105 tisoč odmerkov cepiva Pfizer-BioNTech, kar je več kot običajno, ko jih tedensko prejme okoli 60 tisoč doz.

Kot je pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar, bo Slovenija cepivo vrnila predvidoma jeseni ali do konca leta. Janša in Poklukar sta se zahvalila madžarskemu ministru za znanje zadeve in trgovino Petru Szijjartu za pomoč.

Prav tako je Janša danes zatrdil tudi, da bo Slovenija v kratkem izdala digitalno evropsko potrdilo za prosto prehajanje meja, ki bo testiranim, cepljenim in prebolelim omogočilo prosto gibanje znotraj Evropske unije.

"Pandemija je pokazala, kako odvisni smo drug od drugega, od sosedov, in kako pomembno je pomagati drug drugemu," je dejal Petér Szijjártó. Foto: Vlada RS

Szijjarto: Cepljenje je rešitev

Tudi madžarski minister je poudaril, da je cepljenje rešitev. Dotaknil se je tudi Bruslja oziroma politike o nabavi ter razdeljevanju cepiva med članice Evropske unije. Prepričan je, da politika EU k temu ni pristopila, kot bi morala. Kot primer dobre prakse je navedel ZDA, Veliko Britanijo in Izrael.

"Madžarska je bila uspešna v boju proti pandemiji in kar zadeva precepljenost, smo na čelu Evrope. To je zato, ker cepivo za nas ni ideološko ali geopolitično vprašanje. Na cepivo gledamo kot na nekaj, kar pomaga reševati človeška življenja," je še povedal in povabil vse, ki so že cepljeni, da obiščejo Madžarsko.

Vso izjavo si lahko ogledate tu:

Izjava ob slavnostni predaji cepiva s strani Republike Madžarske. Sodelujejo predsednik vlade @JJansaSDS, minister za zunanje zadeve Republike Madžarske Petér Szijjártó, minister @MinZdravje Janez Poklukar in direktor @NIJZ_pr Milan Krek. https://t.co/mh2Hdc2sO8 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 2, 2021

.@JJansaSDS: Ko smo pri nas imeli prazna skladišča, nam je Madžarska takoj priskočila na pomoč. Še enkrat se ji zahvaljujem za to pomoč. pic.twitter.com/SgjZ8JUPoF — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 2, 2021

dr. Milan Krek, @NIJZ_pr: Ko smo vstopili v #EU, smo vstopili tudi za to, ker smo si želeli solidarnosti. Danes smo te solidarnosti tudi deležni, saj tiste države, ki imajo v tem trenutku več cepiva, pomagajo tistim, ki ga imajo manj. pic.twitter.com/qn1GVuolP4 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 2, 2021