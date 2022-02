Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Maroku že tretji dan poteka obsežna reševalna akcija petletnega dečka, ki ga skušajo izvleči iz 32 metrov globokega vodnjaka. Deček je k sreči padec preživel in je pri zavesti. Masko s kisikom, hrano in vodo so mu že spustili v globino. Reševanje ovira širina vodnjaka.

Petletni Ryan se je igral v bližini vodnjaka v mestu Tamrout, sto kilometrov od Chefchaouena na severu Maroka, ko je naenkrat padel v 32 metrov globoko luknjo.

Reševanje dečka poteka že tretji dan, posnetek pa prikazuje, da je deček padec preživel in je pri zavesti, imel naj bi le lažje poškodbe glave.

Težave z dostopom, vodnjak v globini še ožji

"Reševanje ovira širina vodnjaka, večkratni poskusi, da bi se spustili do dečka, so bili neuspešni," je za BBC povedal Mohamed Yassin El Quahabi, predsednik Združenja speleoloških in gorskih dejavnosti Chefchaouena. "Težava je zelo zelo majhen premer luknje. Na globini 28 metrov se še zoži," je dodal.

Hrana, voda in maska s kisikom so že pri dečku, na površju je v pripravljenosti zdravniška ekipa in helikopter, ki naj bi dečka, ko ga bodo rešili, odpeljal v bolnišnico. Foto: posnetek zaslona/Twitter

Od dečka jih loči devet metrov

Pet buldožerjev zdaj koplje na velikem območju vzporedno z zunanjim delom jaška, da bi obšli ozko konstrukcijo, kar je še edina možnost, da dosežejo dečka, so še poročali lokalni mediji. Oblasti se bojijo, da bi vsak dotik vodnjaka lahko sprožil plaz, ki bi otroka poškodoval. V četrtek je reševalce od dečka ločilo le še devet metrov.