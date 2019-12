Saj ni res, pa je: oplazil policijsko vozilo in padel v vodnjak

V petek zvečer so policisti na območju Murske Sobote doživeli nenavadno srečanje. Moški jih je z osebnim vozilom naprej oplazil, nato pa se zaletel v ograjo in vodnjak. Ko je stopil iz vozila, pa je še padel v šest metrov globoko brezno.

Pretekli petek so murskosoboške policiste okoli 22. ure obvestili o kršenju javnega reda in miru v zasebnem objektu. Še preden so policisti prišli na kraj kršitve, so se na nenavaden način srečali s kršiteljem.

V naselju Krog jih je voznik, ki je bil pod vplivom alkohola in se je peljal po sredini vozišča, oplazil s svojim vozilom. Policisti so se napotili za njim, voznik pa je zaradi prevelike hitrosti najprej trčil v ograjo stanovanjske hiše, nato pa še v vodnjak.

Mladoletnica s kamnom napadla policista

Voznik je nato zapustil vozilo, a je zaradi opitosti padel v poškodovan vodnjak. Policista sta vozniku pomagala, medtem pa ju je sovoznica, starejša mladoletnica, napadla s kamnom. Ker poziva, naj se umiri, ni poslušala, sta policista morala uporabiti prisilna sredstva.

Voznika vozila so gasilci uspešno rešili iz vodnjaka. Oba s sovoznico so prepeljali v bolnišnico, kjer je moški še naprej kršil javni red in mir, zato so ga pridržali, dekle pa so predali staršem. Moški je imel kar 0,80 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, za nameček pa so pri njem našli še posušeno rastlino, za katero sumijo, da je prepovedana droga konoplja.