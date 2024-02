Pekel v Valencii: ljudje so ujeti na balkonih #video

Ogromen požar je zajel 14-nadstropno stavbo v Valencii. Gasilci poskušajo priti do stanovalcev, ki so ujeti na balkonih. Oblasti pozivajo prebivalce, naj se zaradi lastne varnosti ne približujejo kraju požara. Kljub temu je velik izbruh prišlo od daleč opazovat okoli sto ljudi, poroča El Mundo.

Prebivalka je ujeta na balkonu. Foto: Reuters Gasilci skušajo z žerjavom dostopati do balkonov. El Mundo še piše, da sta bila dva gasilca poškodovana.

"Ne približujte se požaru!"

Oblasti pozivajo prebivalce, naj se zaradi lastne varnosti ne približujejo kraju požara. Kljub temu je velik izbruh prišlo od daleč opazovat okoli sto ljudi.

Požar naj bi izbruhnil v četrtem nadstropju stavbe. V akciji je 16 gasilskih enot. K širjenju požara je prispeval močan veter, ki je danes pihal v Valenciji.

"Še nikoli nisem videl takega ognja, da bi nekaj tako hitro zagorelo. Ljudje so na balkonih, to so nove stavbe," je dejal prebivalec Valencie.​

V plamenih je celotna stanovanjska zgradba. Foto: Reuters