Papež Frančišek, ki se dva tedna v rimski bolnišnici Gemelli zdravi zaradi pljučnice, ni več v kritičnem stanju, vendar njegovo stanje ostaja zapleteno, so danes sporočili neimenovani viri v Vatikanu, poročajo tuje tiskovne agencije. Iz Vatikana so sicer pred tem v četrtek drugi dan zapored sporočili, da se zdravstveno stanje papeža izboljšuje. Zvečer so iz Vatikana sporočili, da je dihalna stiska papeža povzročila bruhanje.

Papež Frančišek je imel danes "izolirano dihalno stisko" in prejel "neinvazivno mehansko ventilacijo", ki mu je pomagala pri dihanju, so okoli 19. ure sporočili iz Vatikana. Navedli so še, da je dihalna stiska povzročila bruhanje.

Zjutraj bral časopis

Pred tem so dopoldan poročali, da pri papežu "že drugič ni več govora o kritičnem stanju," so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa navedli viri, ki so ocenili, da bi lahko rekli, da je papež zunaj najbolj kritične faze in "da smo se vrnili k stanju, ki je bilo prej opisano kot kompleksna klinična slika".

"Papež je vstal, zajtrkoval in bral časopise. Še naprej se zdravi," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal vir, ki ni želel biti imenovan.

Za prognozo potrebnih nekaj dni stabilnosti

V četrtek zvečer so iz tiskovnega urada Svetega sedeža sporočili, da se zdravstveno stanje papeža Frančiška izboljšuje in da je na poti okrevanja. Nadaljeval je zdravljenje z visokim pretokom kisika in ventilacijsko masko. Dodali pa so, da je za določitev prognoze potrebnih še nekaj dni klinične stabilnosti.

Danes dopoldne so sporočili, da je tudi pretekla noč minila mirno. Po zajtrku je papež danes bral časopise ter nadaljeval predpisano zdravljenje.