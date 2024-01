Papež povedal, kaj si misli o pornografiji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zadovoljstvo brez odnosa lahko ustvari oblike zasvojenosti," je pojasnil Frančišek in poudaril potrebo po obrambi ljubezni. "Zmagati v boju proti poželenju, proti objektivizaciji drugih ljudi, je lahko vseživljenjska naloga," je dodal.

Po oceni prvega moža katoliške cerkve čistosti ne gre zamenjevati s spolno vzdržnostjo. "Čistost presega spolno vzdržnost. Je volja, da nikoli ne posedujemo druge osebe," je dejal.

Ljubiti med drugim pomeni spoštovati drugega

Po besedah Frančiška ljubiti med drugim pomeni spoštovati drugega, iskati njegovo srečo, gojiti empatijo do njegovih čustev in razpolagati s spoznanjem njegovega telesa in duše. "Ljubiti je lepo," je sklenil 87-letnik.

Papež naj bi se z vsebino današnje avdience odzval na kritike, ki so se usule na spolno obarvano mladostno knjigo argentinskega kardinala Victorja Manuela Fernandeza. V njej visoki cerkveni dostojanstvenik med drugim opisuje razlike med ženskim in moškim orgazmom, poroča britanski časnik The Guardian.