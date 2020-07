Panika v zraku: na Ryanairovem letalu še ena grožnja z bombo

Letalo so takoj po pristanku obkolili norveški policisti in protibombna enota.

"Kapitan je sledil postopkom in nadaljeval pot do letališča v Oslu, kjer je letalo varno pristalo. Potniki so ostali na letalu, medtem ko so oblasti izvedle varnostni pregled," je po pisanju britanskega Independenta dejal predstavnik Ryanaira.

"Letalo je varno pristalo na pristajalni stezi," je sporočila norveška policija in dodala, da je celotna situacija pod nadzorom. Moškega, ki so ga v povezavi z grožnjo pridržali, bodo zaslišali takoj, ko bo to mogoče.

142 potnikov in posadko so evakuirali

Policija je še sporočila, da so vse potnike z letala že evakuirali, letalo pa bodo natančno pregledali. Poleg policije je na delu tudi protibombna enota.

Here is picture of Ryanair #FR1392 after passengers were evacuated (credit VG) https://t.co/yNaj9F31K7 pic.twitter.com/awmJxqyLEA — Carlos Conceicao ツ (@CarlosTkd_) July 17, 2020

Letalo je bilo sicer namenjeno z letališča Stansted v Londonu na glavno letališče Gardemont v norveški prestolnici. Na krovu naj bi bilo 142 potnikov in posadka.

Foto: Reuters

Do letališča v Oslu je letalo pospremilo dansko vojaško letalo F-16

Dansko vojno letalo F-16 je letalo pospremilo do Norveške, je na Twitterju sporočilo dansko ministrstvo za obrambo.

F-16-fly fra @forsvaretdk har assisteret i forbindelse med en bombetrussel på et Ryanair fly, der fløj fra Stansted til Oslo. De danske F-16-fly er landet i Norge for at tanke, inden de flyver retur til Danmark. #værdatkæmpefor #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) July 17, 2020

To je že druga grožnja z bombo na Ryanairovem letalu v tem tednu, saj je zaradi takšnega sporočila o eksplozivu na letalu zasilno pristalo tudi letalo, namenjeno iz Krakova v Dublin. Tedaj je policija sporočila, da na letalu niso našli ničesar sumljivega, aretirali pa so dva moška, ki so ju osumili grožnje. Moška, stara 26 in 47 let, sta v pridržanju od torka popoldan, še piše Independant.