Vse več odpovedanih letov v Italijo, Ryanair za tri tedne ukinja četrtino vseh povezav

Širjenje novega koronavirusa po Evropi vpliva tudi na letalski promet po stari celini. Zaradi manjšega povpraševanja lete, zlasti v Italijo in iz nje, odpovedujejo tudi veliki letalski prevozniki. Med njimi so britanski British Airways, irski Ryanair in nemška Lufthansa. Virus bi lahko prihodke prevoznikov po svetu oklestil do 4,5 milijarde evrov.

V British Airways so danes pojasnili, da bodo zaradi zmanjšanega povpraševanja, ki je posledica strahu pred novim virusom oziroma boleznijo covid-19, odpovedali okoli 216 letov v različne države, med drugim v Albanijo, Avstrijo, Belgijo, Italijo, Francijo, Švico in na Irsko. Poleg tega bodo med 16. in 28. marcem številne letalske povezave združili, poroča STA.

Ryanair: Številni potniki se ne prijavljajo na že plačane lete

Irski nizkocenovni prevoznik Ryanair bo medtem za tri tedne ukinil četrtino letalskih povezav, večinoma tistih, ki so vezane na Italijo. Povezave bo ustavil s 17. marcem. Ob tem so v podjetju povedali, da so v zadnjem obdobju zaznali velik padec rezervacij za konec marca in začetek aprila. Poleg tega ugotavljajo, da se številni potniki ne prijavljajo na že plačane lete, pri čemer je večina teh letalskih povezav prav tako povezanih z Italijo.

V Lufthansi so medtem danes pojasnili, da bodo zmanjšali frekvenco letov v italijanska mesta, tudi v Rim, Benetke in Milano. Poleg tega so podaljšali prekinitev letalskih povezav z Iranom in Kitajsko, in sicer do poznega aprila. Lete zaradi koronavirusa odpovedujejo ali pa odpovedi podaljšujejo tudi v drugih letalskih družbah.

Izbruh virusa bi lahko pošteno oklestil prihodke letalskih družb

Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO), ki deluje v okviru Združenih narodov, ocenjuje, da bi lahko izbruh virusa prihodke letalskih družb po svetu oklestil za štiri do pet milijard dolarjev oziroma za od 3,6 do 4,5 milijarde evrov, poroča STA.