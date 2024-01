Padla bo odločitev o izrednih ukrepih glede vojne v Gazi #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



Meddržavno sodišče (ICJ) v Haagu bo danes v tožbi Južne Afrike proti Izraelu odločilo glede zahteve, naj sprejeme začasne izredne ukrepe v zvezi z vojno v Gazi. Med njimi sta ustavitev izraelske ofenzive v Gazi in takojšnja pravna zaščita Palestincev. Južna Afrika v tožbi na ICJ Izrael obtožuje genocidnih dejanj nad Palestinci med vojno v Gazi.

Južna Afrika je tožbo na ICJ vložila 29. decembra. V njej Izraelu očita kršenje konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti palestinskemu ljudstvu v Gazi. Prav tako opozarja, da Izrael deluje z namenom uničenja Palestincev v Gazi kot dela širše palestinske nacionalne, rasne in etnične skupine.

V luči tega je Pretoria sodišče pozvala, naj po skrajšanem postopku kot začasni ukrep odredi ustavitev izraelske ofenzive v Gazi, sprejetje ukrepov za preprečitev genocida, ustavitev prisilnega razseljevanja prebivalcev Gaze ter zagotavljanje dostopa do humanitarne pomoči.

ICJ bo danes sicer odločil le o zahtevi Pretorie za nujne ukrepe, ne pa o vprašanju, ali Izrael izvaja genocid v Gazi. Sojenje glede tega bo predvidoma trajalo več let.

Čeprav so odločitve ICJ za države zavezujoče in se nanje ni mogoče pritožiti, sodišče svojih sodb ne more uveljaviti oziroma ne more prisiliti države, da jih izvaja. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je že namignil, da se ne bo čutil zavezanega nobeni odločitvi sodišča. "Nihče nas ne bo ustavil – ne Haag, ne os zla in nihče drug," je dejal v začetku meseca.