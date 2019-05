Osumljenca za umor slovaškega novinarja vpletena tudi v umor podjetnika?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osumljenca za umor slovaškega preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka so danes povezali tudi z umorom slovaškega podjetnika, je po sporočila slovaška policija.

Dve osebi iz primera umora Jana Kuciaka sta bili obdolženi vpletenosti v umor poslovneža na njegovem domu decembra 2016, je na Facebooku objavila slovaška policija. Policija je objavila tudi, da gre za dva moška z inicialkami T. S. in M. M. Dodali so še, da so morilsko orožje, strelno orožje, našli v reki.

Po navedbah lokalnih medijev naj bi bil žrtev umora slovaški podjetnik Peter Molnar iz kraja Kolarovo na zahodu Slovaške.

V zvezi z umorom novinarja Kuciaka in njegove zaročenke februarja 2018 so doslej obdolžili skupno pet oseb. Poleg zgoraj omenjene dvojice še slovaškega podjetnika Mariana Kočnerja, čigar posle je preiskoval Kuciak, ter Kočnerjevo nekdanjo prevajalko Aleno Zs. Slednjo so v začetku leta obdolžili še enega umora; leta 2010 naj bi bi bila vpletena v umor nekdanjega župana.