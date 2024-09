Osem dobaviteljic nafte iz razširjene skupine Opec+, med njimi Savdska Arabija in Rusija, je trenutno dogovorjeni zmanjšan obseg črpanja po poročanju francoske tiskovne agencije AFP podaljšalo do konca novembra. S tem naj bi zagotovile nekaj podpore cenam nafte, ki so v zadnjih dneh ob skrbeh glede razmer v svetovnem gospodarstvu precej padle.