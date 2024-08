Orkan Debby dosegel Florido z močnim dežjem in vetrom #video

Ameriški nacionalni center za orkane (NHC) je napovedal, da se bo orkan prve kategorije zdaj počasi pomikal čez zvezno državo proti severu. Zvezno državo Georgia naj bi dosegel v torek zvečer, v četrtek pa Južno Karolino, poroča britanski BBC.

Na Floridi je po podatkih PowerOutage.com. zaradi orkana danes brez elektrike že 204 tisoč gospodinjstev in podjetij. Floridski guverner Ron DeSantis je že zagotovil, da so ekipe pripravljene čim prej obnoviti oskrbo z električno energijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Že pred prihodom orkana Debby je povedal, da je v pripravljenosti tri tisoč pripadnikov nacionalne garde. Oblasti so za del okrožja Citrus na Floridi odredile obvezno evakuacijo prebivalcev, v osmih drugih okrožjih pa je bila odrejena prostovoljna evakuacija.

Zaradi orkana naj bi v ZDA že odpovedali vsaj dva tisoč letov, okoli 6.300 pa je preloženih.

Tropical Storm Debby is causing chaos for travel in the United States, with 2,000 flights canceled and 6,300 delayed. American Airlines and JetBlue are most affected, canceling 17% of their flights.



📸: USA todayhttps://t.co/Yjju1dUypR#stormclouds #florida #JetBlue #gotonews pic.twitter.com/pT5sA25AxR