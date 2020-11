Orban ni pripravljen na kompromis glede evropskega proračuna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stališče Madžarske do veta na prihodnji večletni finančni okvir EU in sklad za okrevanje po pandemiji covid-19 je trdno, je danes poudaril madžarski premier Viktor Orban in dodal, da v zvezi z vprašanjem vladavine prava ni pripravljen sklepati kompromisa.

"Nočem sklepati kompromisov, ampak hočem iskati rešitve," je dejal v pogovoru za državni radio Kossuth dan po tem, ko sta Madžarska in Poljska sporočili, da vladavina prava ne more biti pogoj za črpanje sredstev iz evropskega proračuna in sklada za okrevanje, razen če se spremenijo temeljne pogodbe EU.

Madžarska in Poljska blokirali večletni finančni okvir EU

"Soglasja srednjeevropskih držav ni mogoče kupiti," je dodal. "Državam, ki so v težavah, moramo čim prej zagotoviti potrebna sredstva, sprejeti moramo naslednji sedemletni proračun EU," je dejal. Tisti, ki vztrajajo pri pogojevanju črpanja sredstev s političnimi vprašanji, bodo po njegovem "uničili več držav EU", saj se bodo tiste članice EU, ki so visoko zadolžene, znašle v velikih težavah. Čeprav je "Evropski parlament nemško predsedstvo nekako prepričal, da krizno upravljanje poveže s politiko", se bo Madžarska "držala stališča, ki smo ga zavzeli poleti", je poudaril Orban.

Madžarska in Poljska sta prejšnji teden blokirali sprejetje prihodnjega večletnega finančnega okvira EU 2021-2027 in sklada za okrevanje po pandemiji covid-19, ki sta skupaj vredna več kot 1.800 milijard evrov. Za to sta se odločili zaradi pogojevanja črpanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava.

Za vrnitev k dogovoru z julijskega vrha EU se je v pismu evropskim voditeljem pretekli teden zavzel tudi slovenski premier Janez Janša. Na zasedanju Evropskega sveta je nato izrazil pripravljenost ponuditi konkretne ideje za kompromis, ki bi pripeljal do potrditve svežnja. Orban in njegov poljski kolega Mateusz Morawiecki sta se v četrtek v Budimpešti zavzela za dvotirni pristop k reševanju blokade.

"Na eni strani bi kakršnokoli dodatno proračunsko pogojevanje omejili na zaščito finančnih interesov EU v skladu z julijskimi sklepi Evropskega sveta. Na drugi strani pa bi na Evropskem svetu razpravljali, ali je treba vzpostaviti povezavo med vladavino prava in finančnimi interesi Unije. Če bi se odločili za to, bi morali razmisliti o ustreznih postopkih, ki jih predvidevajo pogodbe EU, vključno z medvladno konferenco, da bi se lahko pogajali o potrebnih spremembah pogodb," sta pojasnila, kako si zamišljata dvotirni pristop, še navaja STA.