V EPP nova trenja s Fideszom zaradi primerjave Webra z gestapom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V največji politični skupini v Evropskem parlamentu, Evropski ljudski stranki, so se v sredo zvečer znova razplamtele razprave o članstvu madžarske stranke Fidesz v evropski konservativni politični družini. Evroposlanec in eden od soustanoviteljev Fidezsa Tamas Deutsch je namreč dejal, da ga predsednik skupine EPP Manfred Weber spominja na gestapa.

Kot je po poročanju spletnega portala Euronews dejal madžarski poslanec Tamas Deutsch, ga predsednik skupine EPP Manfred Weber spominja na gestapa, ko v svojih govorih poudarja, da se tistemu, ki nima česa skrivati, ni treba bati mehanizma vladavine prava. Zaradi tega mehanizma Madžarska in Poljska blokirata sveženj za spoprijem Evrope s pandemijo, navaja STA.

Primerjava je po poročanju nemške spletne strani tagesschau.de že sprožila ogorčenje v EPP. "Tisti, ki ga zagovarjanje pravne države in mehanizma pravne države z zavzemanjem za evropske vrednote in naložbe v prihodnost spomni na gestapa in stalinistične obveščevalne službe, se mora javno opravičiti Manfredu Webru ali izstopiti iz skupine," je bil oster avstrijski evroposlanec Othmar Karas.

V EPP že nekaj časa razmišljajo o izključitvi Fidesza madžarskega premierja Viktorja Orbana iz svojih vrst. To je aprila tudi uradno zahtevalo 13 članic EPP, a zaradi tehničnih ovir ob pandemiji covid-19 - v skladu s pravili se bo moralo na tajnem glasovanju v živo zbrati skoraj 400 članov politične skupščine EPP - to za zdaj ni mogoče, spomni STA.

Članstvo Fidesza v EPP je sicer zamrznjeno zaradi nespoštovanja vladavine prava. Zamrznitev pomeni, da se člani Fidesza ne udeležujejo strankarskih sestankov ter nimajo glasovalnih pravic in pravice kandidirati za položaje.