Tiskovna predstavnica Bele hiše se je zadnje dni večkrat pogovarjala z novinarji brez zaščitne maske, med drugim v nedeljo. Zadnjo novinarsko konferenco v Beli hiši je vodila v četrtek, kot običajno brez maske, navaja STA.

Nobenega novinarja niso opredelili kot njen tesen stik

Uporabo maske je McEnanyjeva v preteklosti večkrat označila za osebno odločitev posameznika in poudarila, da se redno testira na novi koronavirus. Danes je pojasnila, da zdravniki Bele hiše nobenega novinarja niso opredelili kot njen tesen stik.

"Malomarno je ogrožala življenja"

Združenje dopisnikov v Beli hiši je v minulih tednih večkrat izpostavilo nevarnost okužbe med kampanjo pred predsedniškimi volitvami 3. novembra. Po današnji novici, da je okužena tudi tiskovna predstavnica Bele hiše, se je znova oglasilo več ogorčenih novinarjev. "Malomarno je ogrožala življenja," je med drugim tvitnila novinarka revije New York Magazine Olivia Nuzzi, piše STA.

Trump bi lahko danes zapustil bolnišnico

Predsednik ZDA Donald Trump si medtem želi že danes zapustiti bolnišnico Walter Reed, kamor so ga pripeljali na petek na zdravljenje covida-19. Šef kabineta Bele hiše Mark Meadows je to povedal na televiziji Fox News. "Danes je pomemben dan, ker gre predsedniku še naprej na bolje in je pripravljen, da se vrne k normalnemu delovnemu urniku," je dejal Meadows in zagotovil, da bo odločitev o vrnitvi predsednika v Belo hišo sprejeta še danes glede na oceno zdravstvenega osebja.

Trump je iz bolnišnice poslal dva videoposnetka, pri čemer naj bi na enem podpisal prazen papir, da se vidi, da dela. Na tem posnetku naj bi tudi izrezali posnetke kašlja. Z drugim videom se je zahvalil svojim podpornikom, ki so se zbrali pred bolnišnico, pozneje pa so ga tudi zapeljali z avtomobilom mimo njih, da jim je pomahal, še piše STA.

Zdravniki so v nedeljo priznali, da je predsedniku padla raven kisika v krvi in da ga zdravijo s poskusnim zdravilom remdesivir in steroidom. Zdravljenje s steroidi se je doslej uporabljalo le za hudo bolne s covid-19.

Melania se počuti dobro

Okužila se je tudi prva dama Melania Trump, ki je danes tvitnila, da se dobro počuti in da bo še naprej počivala doma.

Sosledje okužb, ki so poleg predsednika in prve dame zajele tudi več zaposlenih v Beli hiši, novinarje, republikanske politike, člane Trumpove kampanje in druge, še ni povsem jasno. Vse bolj verjetno pa naj bi bilo, da je bil za širjenje okužb ključen dogodek za objavo nominacije Amy Coney Barret za vrhovno sodnico ZDA pred devetimi dnevi. Udeleženci dogodka niso držali varnostne razdalje, niso nosili mask, med njimi pa je doslej potrjenih že več kot deset okužb, poroča STA.