Potem ko je policija v Münchnu na silo ustavila in potisnila na tla navijača Reala Madrida, ki se je želel fotografirati s hrvaškim nogometnim zvezdnikom Luko Modrićem, se je mladenič oglasil in dejal, da je želel samo spoznati Modrića in da ve, da je naredil napako. Posnetek sicer razkriva, da je bil mladenič vidno prestrašen ter da se je tako rekoč tresel in hlipal na klopi.

Nogometaši Bayerna in Reala Madrida bodo v torek odigrali prvo tekmo polfinala lige prvakov. Madridčani so v München prispeli v ponedeljek popoldne in poskrbeli za veliko zanimanja.

Številni navijači so pozdravili madridske zvezdnike, med njimi tudi hrvaškega nogometaša Luko Modrića. Območje je bilo varovano, zato se igralcem za ograjo ni mogel približati nihče. Tako so vsaj mislili, dokler se eden od njih ni prebil v prvo vrsto in poskušal priti do Modriča, kar bo gotovo za vedno obžaloval. Mladeniču se želja po fotografiranju z Modrićem v Realovem dresu namreč ni izpolnila. Policisti so ga ustavili na neprijeten način.

Prijeli so ga in potisnili proti tlom, iz posnetka pa je razvidno, da je bil mladenič vidno prestrašen ter da se je tako rekoč tresel in hlipal na klopi. Po dogodku je bilo na njegovem obrazu zaznati več ran, bolečino pa je čutil tudi v desnem zapestju, s katerim je močno udaril ob tla.

Nemški policist razkril, kaj so v Münchnu naredili mladeniču, ki je stekel proti Modriću

Posnetek iz Münchna se je nato hitro razširil po družbenih omrežjih. Po incidentu sta se oglasila tako policija kot mladenič.

"V redu sem, le glava me malo boli. Samo želel sem spoznati Luko Modrića, to je prvič v življenju, da sem ga videl. Vem, da sem naredil napako, a želel sem ga spoznati. To bi bil najboljši trenutek v mojem življenju," je dejal mladenič za španske medije, ki so prvi objavili posnetek.

Nemški policist je na kraju razkril, da za mladeniča ne bo nobene kazni in da so ga zgolj popisali. "Ne bo finančno kaznovan. Zapisali smo si le njegove podatke, saj je še otrok. Pri takšnem početju mora biti v prihodnje zelo previden, saj predstavlja nevarnost," je po poročanju španskega športnega dnevnika Marca povedal eden izmed nemških policistov.