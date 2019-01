Odvzem otrok iz družine, če ti ne hodijo v šolo, ni kršitev človekovih pravic

Osmi člen konvencije se nanaša na spoštovanje zasebnega in družinskega življenja.

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je v današnji razsodbi ugotovilo, da je delni odvzem starševskih pravic upravičen iz naslova zagotavljanja obveznega obiskovanja šole, kar zagotavlja vključenost otrok v v družbo.

Upravičeno so domnevali, da so bili otroci izolirani

Sodišče je tudi pritrdilo, da so pristojne oblasti upravičeno domnevale, da so bili otroci izolirani, da niso imeli stikov zunaj družine ter da je obstajalo tveganje za njihovo telesno integriteto. Razsodilo je tudi, da odvzem otrok v duhu zagotavljanja najboljših interesov otrok ni trajal dlje, kot je bilo potrebno.

Sodišče je tako danes potrdilo, da so obstajali ustrezni razlogi za delni odvzem starševskih pravic in začasni odvzem otrok iz družine, je razvidno iz razsodbe, ki je objavljena na spletnih straneh sodišča.

Nemška policija in center za socialno delo sta leta 2013 iz družine Wunderlich odpeljala štiri otroke in jih namestila v dom za mladostnike. Čez tri tedne so se otroci vrnili domov. Na preizkusu znanja so namreč dosegli enake rezultate kot njihovi sovrstniki. V družini otroke izobražujejo prek ene od krščanskih šol, ki delujejo na daljavo.

Staršem nemške oblasti v celoti še niso vrnile vseh roditeljskih pravic. Med drugim so jim nemške oblasti prepovedale, da bi odpotovali v Francijo, kjer je šolanje na domu dovoljeno. Podobno velja v nekaterih anglosaških in drugih državah, kjer lahko starši ob določenem nadzoru otroke izobražujejo sami.

Družina pristala, da so otroci začeli obiskovati šolo

Kasneje je družina Wunderlich zaradi pritiska, ki ga je bila deležna, pristala, da so otroci začeli obiskovati šolo v Hessnu. A ker so nemške oblasti tako močno posegle v starševske pravice, so se starši obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice. To je sicer že leta 2006 razsodilo, da je nemška zakonodaja, ki ureja obvezo šolanje, skladna z evropskim pravom.

V Sloveniji šolanje na domu ureja zakon o osnovni šoli. Starši morajo o šolanju na domu pristojno šolo obvestiti vsako šolsko leto posebej, in to najmanj tri mesece pred začetkom novega šolskega leta.