Odstopil vodja sudanskega vojaškega sveta

"Oznanjam svoj odstop z mesta prehodnega sveta," je v petek v nagovoru narodu sporočil general Ibn Auf. Dodal je, da verjame, da bo njegov naslednik s svojimi izkušnjami uspel "ladjo varno pripeljati na obalo".

Ob napovedi Ibn Aufovega odstopa je med protestniki v Kartumu izbruhnilo veselje, vodje protestov pa so poudarili, da gre za zmago volje naroda. Obenem so generala Burhana pozvali, naj oblast čim prej preda prehodni civilni vladi. "Če se to ne bo zgodilo, bomo nadaljevali proteste," so zagrozili.

Odstopil tudi vodja varnostno obveščevalne službe

Danes je odstopil tudi vodja državne varnostne in obveščevalne službe general Salih Goš, ki je bil v času predsednika Baširja glavni tvorec državnega varnostnega aparata. Ves čas je z njim sodeloval pri zatiranju političnih nasprotnikov in protestnikov.

V Sudanu so protesti proti 30-letni vladavini predsednika, proti kateremu je Mednarodno kazensko sodišče vložilo obtožnico zaradi genocida v Darfurju, izbruhnili decembra, v začetku aprila pa so se še okrepili in v četrtek privedli do njegove odstavitve.

Sudanska vojska, ki je izvedla udar, trdi, da ni šlo za vojaški udar, temveč se je vojska postavila na stran ljudstva. Vzpostavili so prehodni vojaški svet, ki naj bi državo vodil dve leti ter pripravil volitve.