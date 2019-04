Sudanska vojska po udaru miri ljudstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vojska v Sudanu skuša po četrtkovem državnem udaru pomiriti ljudstvo. Novoimenovani začasni vojaški svet nima nobenih ambicij za trajno vladanje, je v nagovoru naroda izjavil predsednik njegovega političnega odbora Omar Zajn Al Abdin. Množice Sudancev medtem nadaljujejo proteste in zahtevajo oblikovanje civilne vlade v tej vzhodnoafriški državi.

"Nobenih ambicij nimamo, da bi obdržali oblast. Nismo pripravili rešitev za prihodnost ali ideologije, o tem bo odločalo ljudstvo," je v nagovoru poudaril Omar Zajn Al Abdin ter dodal, da je namen začasnega sveta pomagati oblikovati dialog med političnimi strankami in državljani, s katerim bi končali krizo v državi.

Protestniki se zbirajo že od sobote

Je pa izjavil tudi, da vojska ne bo trpela kršitev varnosti, in s tem zažugal na desettisoče protestnikom, ki so tudi preteklo noč kljub policijski uri nadaljevali sedeči protest pred sedežema vojske in vlade v prestolnici Kartum.

Kljub uvedbi policijske ure se protesti nadaljujejo. Foto: Reuters

Protestniki, ki s sedenjem demonstrirajo že vse od sobote, namreč ne verjamejo, da bo državni udar, ki je z oblasti odnesel dolgoletnega predsednika Omarja Al Baširja, prinesel resnične spremembe. Zahtevajo svobodne in pravične volitve, po katerih bi lahko oblikovali civilno vlado.

Strmoglavljeni Al Bašir je Sudanu vladal več kot 30 let in bil s tem eden izmed svetovnih voditeljev z najdaljšim stažem. Mednarodno kazensko sodišče že več let zahteva njegovo izročitev zaradi obtožb o genocidu in vojnih zločinov med vojno v Darfurju.

Predsednika ne bodo izročili Haagu

A nova vojaška oblast je danes sporočila, da 75-letnega predsednika, ki so ga v četrtek prepeljali na "varen kraj", ne bo izročila Haagu. "Mi, vojaški svet, predsednika v času svojega vladanja ne bomo izročali tujini," je poudaril Al Abdin.

Sudanska vojska je v četrtek izvedla državni udar in strmoglavila Al Baširja. Foto: Reuters

Sudanska vojska je v četrtek izvedla državni udar in strmoglavila Al Baširja. Vojska je obenem suspendirala ustavo, razpustila parlament, vlado in lokalne oblasti ter za tri mesece razglasila izredne razmere. Nato je sestavila začasni vojaški svet, ki bo državi vladal v prehodnem obdobju. To bo predvidoma trajalo dve leti.

Razmere v Sudanu so bile pred tem že nekaj časa negotove. Državo so že od decembra lani pretresali protesti proti Al Baširju, ki pa so pretekli konec tedna dobili nov zagon.