Sudanska vojska strmoglavila Bašarja

Sudanska vojska je izvedla državni udar. Kot je sporočil obrambni minister in dosedanji podpredsednik Avad Ibn Auf, je vojska aretirala predsednika Omarja al Bašarja in prevzela oblast. Bašarja, ki je državo vodil več kot 30 let, so prepeljali na "varen kraj", je dejal.

Sudanska vojska je izvedla državni udar. Kot je sporočil obrambni minister in dosedanji podpredsednik Avad Ibn Auf, je vojska aretirala predsednika Omarja al Bašarja in prevzela oblast. Bašarja, ki je državo vodil več kot 30 let, so prepeljali na "varen kraj", je dejal.

Minister je v nagovoru narodu dejal, da so vzpostavili prehodni svet, razveljavili ustavo in za obdobje treh mesecev razglasili izredne razmere. Napovedal je tudi skorajšnji začetek priprav na izvedbo volitev.

Foto: Reuters

Omar al Bašir danes po večmesečnih protestih odstopil

Po večmesečnih protestih v Sudanu je Omar al Bašir danes odstopil. Razmere v Sudanu so bile sicer negotove, sudanska vojska pa je že ure pred tem napovedala, da bo dala "pomembno" izjavo, s čimer je sprožila ugibanja, da bi v državi lahko prišlo do vojaškega udara.

Sudanska obveščevalno-varnostna služba izpušča politične zapornike po vsej državi.

Na tisoče ljudi se je že zgrnilo na ulice Kartuma, kjer pozdravljajo padec 30-letnega Baširjevega režima. Tanki so obkolili njegov urad, blokirani so nekateri ključni mostovi, ki vodijo do prestolnice.

Po poročanju CNN je Bašir v hišnem priporu in pod strogim nadzorom. Kot poroča arabska televizijska mreža Al Jazeera, potekajo posvetovanja o ustanovitvi prehodnega sveta.

Vojaki na ulicah z dvignjenimi rokami izražajo solidarnost s sudanskim ljudstvom. Ljudje plešejo in pojejo na ulicah ter vzklikajo: "Nova doba, nov narod".

Foto: Reuters

Protestniki vdrli v zgradbe obveščevalnih služb

Protestniki so danes vdrli v zgradbe obveščevalnih služb v dveh mestih na vzhodu Sudana, potem ko so uradniki zavrnili izpustitev političnih zapornikov. Protestniki so napadli stavbo in razdejali vso opremo, ki je bila tam, je navedla priča dogajanja v mestu Kasala.

Po večmesečnih protestih je februarja Bašir razpustil vlado in za eno leto razglasil izredne razmere v državi. Kljub temu so se protesti nadaljevali.

Sudan je od 19. decembra lani prizorišče množičnih protestov, ki so se začeli zaradi velike podražitve kruha. Kmalu pa so se sprevrgli v proteste proti predsedniku.

Bašar, ki je z udarom na oblast prišel leta 1989, je bil eden afriških predsednikov z najdaljšim stažem. Mednarodno kazensko sodišče ga obtožilo zaradi genocida v Darfurju.

Foto: Reuters

Foto: Reuters