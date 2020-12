Danes bo znana evropska odločitev o cepivu proti covid-19

Evropska agencija za zdravila (Ema) bo danes odločala o odobritvi prvega cepiva proti covid-19 v Evropski uniji. Cepivo, ki sta ga izdelala ameriški Pfizer in nemški BioNTech, bo po pričakovanjih tudi odobrila. Če se bo to zgodilo, se bo cepljenje v EU začelo že prihodnjo nedeljo.

V agenciji poudarjajo, da ne bodo popuščali pri varnostnih standardih. "Odobritev za trg zagotavlja, da bo cepivo proti covid-19 ustrezalo tistim visokim standardom EU, ki veljajo za vsa cepiva ali zdravila," so zapisali. Če bo agencija odobrila cepivo, mora to dobiti še zeleno luč Evropske komisije za promet na trgu, kar velja le za formalnost, poroča STA.

V nedeljo bi ponekod že lahko začeli cepljenje

Foto: Reuters Če bo šlo vse po načrtih, bodo države cepivo prejele v soboto, je dobavitelj zagotovil Evropski komisiji. Že dan kasneje se bo v nekaterih državah EU začelo tudi cepljenje proti covid-19, med drugim v Nemčiji, Avstriji in Španiji. Nekatere pa bodo kampanjo cepljenja začele 28. ali 29. decembra. Slovenija namerava cepljenje začeti takoj, ko bodo izvedeni postopki priprave cepiva in distribucije na mesta cepljenja.

V Veliki Britaniji in ZDA že zelena luč

Cepivo Pfizerja in BioNTecha so v več državah po svetu že odobrili, prvi v Veliki Britaniji, ki so ji med drugim sledile ZDA in Kanada. V vseh teh državah se je cepljenje že začelo.

Evropska komisija je s Pfizerjem in BioNtechom novembra sklenila dogovor o nakupu 200 milijonov odmerkov cepiva proti covid-19 z možnostjo nabave dodatnih 100 milijonov odmerkov, ko bo cepivo odobreno in preverjeno.