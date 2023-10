Ocena ZDA: Orožje za napad na severu Kosova ni z lokalnega trga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hovenier je poudaril, da še ne vedo vsega, a da je večina stvari, ki so jih napadalci pustili za sabo, srbskega izvora. Foto: Reuters

Orožja, ki so ga uporabili napadalci v septembrskem napadu na severu Kosova, ni mogoče kupiti na lokalnem trgu in zahteva državno strukturo, je v četrtek dejal ameriški veleposlanik na Kosovu Jeff Hovenier. Poudaril je, da ZDA poskušajo bolje razumeti napad, preden bodo ukrepale dalje.

Napad na kosovsko policijo v kraju Banjska, v katerem je bil ubit policist, v kasnejših spopadih pa še trije napadalci, po besedah Hoveniera ni bil spontan.

"Vemo, da ta skupina ljudi ni bila spontana. Ti posamezniki so bili, kolikor vemo, vsi etnični Srbi, imeli so sofisticirano orožje, ki ga ni mogoče kupiti na lokalnem trgu. Za oskrbo s tem orožjem potrebujete strukturo, običajno vladno," je v četrtek dejal Hovenir v intervjuju za mrežo Voice of America (VOA), ki ga povzemajo kosovski mediji.

Hovenier je poudaril, da še ne vedo vsega, a da je večina stvari, ki so jih napadalci pustili za sabo, srbskega izvora. Ob tem je spomnil, da je odgovornost za organizacijo napada prevzel Milan Radoičić, ki je bil do pred kratkim podpredsednik največje stranke Srbov na Kosovu Srbske liste.

Srbska policija je Radoičića v začetku meseca pridržala, a so ga po enem dnevu izpustili iz pripora. Kosovo zahteva njegovo izročitev, Srbija pa jo zavrača.

Tožilstvo v Beogradu je Radoičića obtožilo več kaznivih dejanj, med drugim mu očita, da je dobavljal orožje, strelivo in eksplozivna sredstva iz Tuzle v Bosni in Hercegovini. Priština medtem trdi, da je orožje napadalcem zagotovil Beograd.

Zveza Nato je v zadnjih tednih na Kosovo zaradi povečanih napetosti poslala več sto dodatnih vojakov, povečala pa je tudi število patrulj na severu države. Število vojakov na Kosovu bo povečala tudi Slovenija, in sicer na najmanj sto. Na Kosovu je trenutno okoli 90 pripadnikov Slovenske vojske.