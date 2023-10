Nato na Kosovo pošilja več sto dodatnih vojakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Glavno sporočilo je, da se morata Priština in Beograd vzdržati dejanj, ki bi še bolj zaostrila razmere, in hujskaške retorike," je dejal Stoltenberg.

"Glavno sporočilo je, da se morata Priština in Beograd vzdržati dejanj, ki bi še bolj zaostrila razmere, in hujskaške retorike," je dejal Stoltenberg. Foto: Reuters

Zveza Nato je po besedah generalnega sekretarja Jensa Stoltenberga v zadnjih tednih na Kosovo poslala več sto dodatnih vojakov, povečala pa je tudi število patrulj na severu te države, kjer so se konec septembra znova zaostrile razmere. Beograd in Prištino je pozval k odgovornemu ravnanju.

"V odziv na nedavne napetosti na Kosovu je Nato v zadnjih tednih operacijo Kfor okrepil z več sto rezervnimi silami, izvajamo pa tudi več patrulj na severu Kosova," je danes po koncu zasedanja obrambnih ministrov zavezništva povedal Stoltenberg. Dodatne vojake so na Kosovo poslali Združeno kraljestvo, Romunija in Bolgarija, je pojasnil.

Septembra na Kosovu ubit policist

Po besedah generalnega sekretarja gre za preudarne korake, ki Kforju omogočajo nepristransko izvajanje mandata Združenih narodov. Nato bo še naprej izvajal ta mandat, ki pa je zelo jasno opredeljen, je povedal. Dodal je, da trenutno ni znakov, da bi ga spreminjali.

Spričo zadnjih napetosti na severu Kosova, ko je bil v napadu na kosovsko policijo v kraju Banjska ubit en policist, v kasnejših spopadih pa še trije srbski napadalci, je Prištino in Beograd pozval k odgovornemu ravnanju.

"Glavno sporočilo je, da se morata Priština in Beograd vzdržati dejanj, ki bi še bolj zaostrila razmere, in hujskaške retorike. Sodelovati pa morata tudi v dialogu pod okriljem EU," je še povedal Stoltenberg. To je edini način za vzpostavitev trajnega miru na Kosovu, je dodal.

Ob tem je izpostavil pomen sodelovanja med Natom in Evropsko unijo na Kosovu. "Povečana vojaška prisotnost Nata podpira diplomatske in politične napore Evropske unije," je povedal.

Tudi Slovenija na Kosovo pošilja dodatne vojake

Dvodnevnega zasedanja v Bruslju se je udeležil tudi slovenski obrambni minister Marjan Šarec, ki je v sredo dejal, da Slovenija povečuje število vojakov na Kosovu. Po zmanjšanju pod prejšnjim vodstvom se je ministrstvo ob Šarčevem prihodu odločilo, da število povečajo na najmanj sto. Na Kosovu je trenutno okoli 90 pripadnikov Slovenske vojske.