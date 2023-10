250 pripadnikov slovenske vojske s Slovaške v Romunijo

Slovenska vojska bo aktivnosti na Slovaškem v okviru t. i. Aktivnosti okrepljene pozornosti prekinila s 30. junijem 2024, dobri dve leti po začetku misije.

Kot je v preteklosti že napovedal obrambni minister Marjan Šarec, pa bo Slovenija nadaljevala s sodelovanjem pri aktivnostih na vzhodnem krilu Nata, in sicer v Romuniji. Kot je sporočila vlada, bodo ob upoštevanju prednostne vojaške umestitve Slovenije v zavezniško jugovzhodno operativno območje vojaki tja napoteni v drugi polovici 2024.

Obseg sodelovanja SV v Natovi bojni skupini v Latviji se bo povečal s 50 na do 100 pripadnikov z možnostjo rotacij.

Ustrezne postopke bosta izvedli ministrstvi za obrambo ter za zunanje in evropske zadeve, so sporočili iz vlade.

V misiji EU za usposabljanje ukrajinske vojske

Na današnji seji je vlada prejela še poročilo o uresničevanju strategije sodelovanja Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, sodelovanju v potekajočih mednarodnih operacijah in misijah v letu 2022 in načrtih prihodnjega sodelovanja.

Poročilo poleg slovenske vloge v operacijah in misijah Nata, izpostavlja tudi sodelovanje pri obravnavi posameznih vprašanj in kriznih situacij v različnih mednarodnih forumih. "Slovenija je prisotnost okrepila tudi v operacijah in misijah skupne varnostne in obrambne politike EU. Prav tako je ohranjala sodelovanje v mirovnih misijah Združenih narodov, v operaciji koalicije proti Islamski državi in posebni opazovalni misiji Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse)," še piše v vladnem sporočilu za javnost.

Kot so še sporočili iz vlade, je Slovenija leta 2022 sprejela odločitev o sodelovanju v misiji EU na področju usposabljanja ukrajinskih oboroženih sil, prispevala pa je tudi pri preprečevanju konfliktov in pokonfliktni obnovi v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.