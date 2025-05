Obsežen požar na Hrvaškem: odjeknile so eksplozije, na terenu je več gasilcev #video #foto

Po obvestili o požaru so s policije na kraj takoj napotili gasilce in policiste, ki skrbijo za prometno ureditev in zavarovanje kraja požara. Prebivalce so pozvali, naj dosledno upoštevajo navodila policistov na terenu v primeru začasne zapore cest, so sporočili iz policije.

VIDEO Golemi požar u Kaštel Sućurcu gori Pevex! 👇 Donosimo snimke! 👇 https://t.co/sTnDZ8f6Tl pic.twitter.com/MClFgQxG05 — Morski.hr (@Morski_hr) May 19, 2025

O vzroku požara informacij še ni, so pa očividci za portal Dalmacija danas poročali, da so slišali več eksplozij. Na fotografijah se vidi, kako se nad naseljem vali gost črn dim. "V mestu slišimo sirene in eksplozije. Vse smrdi po dimu. Bojimo se, da se bo požar razširil," so bralci sporočali za hrvaški portal 24 sata.

Dogajanje spremljamo, več informacij sledi ...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL