Izraelski obrambni minister Izrael Kac je danes potrdil, da je vojski ukazal oblikovanje načrta za omogočanje "prostovoljnih odhodov" Palestincev iz Gaze. Njegova izjava sledi nedavni napovedi predsednika ZDA Donalda Trumpa o ameriškem prevzemu in obnovi Gaze ter domnevno začasni preselitvi tamkajšnjih prebivalcev. Iz sveta se vrstijo ogorčeni odzivi in kritike tega predloga. Razen iz Izraela.

Poudarki dneva:



11.07 Obrambni minister izraelski vojski odredil priprave na odhod Palestincev iz Gaze

"Vojski sem naročil, naj pripravi načrt, ki bo prebivalcem Gaze omogočil prostovoljni odhod," je povedal Kac, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da je vojski odredil priprave, ki bodo "omogočile, da vsak prebivalec Gaze, ki želi oditi, lahko odide v katerokoli državo, ki ga je pripravljena sprejeti". Načrt bo po ministrovih besedah vključeval možnosti odhoda prek kopenskih meja, v posebnih primerih pa tudi po morju in zraku.

Kaceva poteza sledi izjavi ameriškega predsednika Trumpa, ki je na novinarski konferenci po torkovem srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem dejal, da bodo ZDA prevzele Gazo, odstranile porušene zgradbe in sprožile neverjeten gospodarski razvoj.

Trumpova pobuda domnevno vključuje tudi izselitev skoraj dveh milijonov Palestincev iz Gaze, čeprav je državni sekretar ZDA Marco Rubio kasneje dejal, da gre zgolj za začasno izselitev, dokler bo trajala obnova. Trump je v torek dejal, da bo premestitev trajna.

Po poročanju BBC je še dejal, da Trumpov predlog ni "sovražen", ampak "velikodušna poteza", ki kaže "pripravljenost ZDA, da postanejo odgovorne za obnovo tega območja". Rekel je, da je bila zamisel, da prebivalci Gaze zapustijo ozemlje za "vmesno" obdobje, medtem ko bodo ostanki očiščeni in bo potekala obnova.

V skladu z mednarodnim pravom so poskusi prisilnega preseljevanja prebivalstva z zasedenega ozemlja strogo prepovedani.

Izjave predsednika ZDA so naletele na številne kritike in ogorčene odzive po vsem svetu. Več izraelskih ministrov je na drugi strani Trumpov načrt pozdravilo.

Kac je dejal, da bi drzni načrt lahko omogočil preselitev velikega dela prebivalstva Gaze v različne kraje po svetu in hkrati pomagal prebivalcem Gaze, ki želijo oditi, da se "optimalno integrirajo v države gostiteljice ter olajšajo izvajanje programov obnove demilitarizirane Gaze brez groženj".

Velika večina držav v regiji in po svetu je ostro kritizirala Trumpov načrt in se zavzela za rešitev dveh držav, ponekod so tudi neposredno omenili nujnost vzpostavitve suverene palestinske države. Kritičen odziv so Trumpu namenili tudi Združeni narodi – generalni sekretar Antonio Guterres je poudaril, da je ključno, da "ostanemo zvesti temeljem mednarodnega prava in se izognemo vsaki obliki etničnega čiščenja v Gazi".