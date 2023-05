Objavljen posnetek rušenja, ki so ga skrivali 30 let. "Potrjuje vse kar je razsodilo haaško sodišče"

Mostarski veterani in Center za mir so našli in odkupili še nikoli viden posnetek rušenja starega mostu v Mostarju. Posnetek so našli po več letih iskanja, iz njega pa je razvidno, da so Stari most porušile redne enote Hrvaške vojske (HV) skupaj s pripadniki HVO, piše portal Istraga.ba.

Snimak skrivan 30 godina. Pogledajte kako pripadnici Hrvatske vojske navigiraju pripadnike HVO-a prilikom rušenja Starog mosta u Mostaru izvor: Centar za mir Mostar pic.twitter.com/SlBUjUMnIF — Istraga.ba (@IstragaB) May 6, 2023

HV je kratica za hrvaško vojsko, ki je bila pod neposrednim poveljstvom Zagreba, HVO pa hrvaški obrambni svet, ki je bil formalno pod poveljstvom paradržave hrvaške skupnosti Herceg-Bosna.

9. novembra 1993 ob 10.16 je bil porušen Stari most v Mostarju. Na posnetku je jasno razvidno, da je bil Stari most dva dni načrtno obstreljen s strani pripadnikov hrvaške vojske. Rušenje je bilo posneto s položajev HVO in HV na hribu Hum nad Mostarjem. Posnetek traja 28 minut in beleži 59 izstreljenih izstrelkov s položajev HVO in HV, piše portal Istraga.ba.

Posnetek so leta hranili v zasebnih arhivih pripadnikov HV(O). Do njega niso mogli priti niti haaški preiskovalci v okviru preiskave proti Jadranku Prliću, Slobodanu Praljku, Valentinu Ćoriću, Brunu Stojiću, Milivoju Petkoviću in Berislavu Pušiću, ki so bili obsojeni za združeni zločinski podvig. Historija TV je v sodelovanju z mostarskimi veterani in Centrom za mir v Mostarju po letih iskanja uspela najti videoposnetek. Po navedbah portala Istraga.ba gre še za en dokaz, da so redne enote Hrvaške vojske (HV) skupaj s pripadniki HVO porušile Stari most v Mostarju.

Pogajanja za odkup posnetka so trajala štiri leta

Veterani Armije RBiH so posnetke odkupili od pripadnikov hrvaške vojske, a so pogajanja o odkupu trajala skoraj štiri leta.

"Ta film je bil odkrit čisto po naključju in le potrjuje vse, kar je razsodilo haaško sodišče v delu sodbe šesterici, ki se nanaša na rušenje starega mestnega jedra. Danes sem ponosen na to, da od prvega dne tega strašnega rušenja nismo nikoli obtoževali hrvaškega naroda, ampak pošasti, ki so to ukazale in izvedle. Ponosen sem, da smo se leta 1997 skupaj s Svetovno banko in Unescom odločili zgraditi Stari most in da je poleg številnih držav, ki so sodelovale pri gradnji, v Mostar prišla tudi hrvaška vlada s premierjem Račanom na čelu in to podprla. Tisti, ki z lahkoto omenjajo vojno in spopade, naj si ogledajo te posnetke, naj se spomnijo, kaj vse so preživeli državljani našega mesta in Bosne in Hercegovine, a naj vedo, da, tako kot sem rekel 9. novembra 1993, ni granat, ki bi lahko ubile našo skupno ljubezen do tega mesta in vsega, kar je bilo zgrajeno skozi stoletja," je dejal nekdanji župan Mostarja Safet Oručević, ki je eden najbolj zaslužnih ljudi, da so odkrili ta posnetek.

Mediji blizu stranki HDZ: Ni jasno, kdo je porušil most

Haaško tožilstvo je zaradi rušenja obtožilo pripadnika HVO Slobodana Praljka. Sodniki so ugotovili, da je bil Stari most v času napada vojaški cilj, njegovo uničenje pa vojaška pridobitev. Svet je torej sklenil, da cilj HVO ni bil terorizirati civiliste, temveč pridobiti vojaški cilj.

Sodni senat je nato sklenil, da je HVO uničila Stari most, da bi spodkopala moralo muslimanskega prebivalstva. Uničenje Starega mostu je imelo psihološki učinek na civiliste Mostarja, zato je prvostopenjska sodba ugotovila, da je šlo za "nesorazmerno uporabo sile", a general Praljak, ki je bil med razglasitvijo sodbe zastrupljen, je bil oproščen obtožbe rušenja Starega mostu.

Mediji blizu oblasti v Zagrebu in HDZ medtem že leta pišejo, da "ni jasno, kdo je porušil most". V času rušenja je bil most star 427 let in delo otomanskega arhitekta Mimarja Hajrudina. Obnovljen je bil leta 2004. Prenova je trajala devet let.