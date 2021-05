Obamovi žalujejo za zvestim sopotnikom

"Naša družina je izgubila resničnega prijatelja in zvestega sopotnika," je na Twitterju v soboto zapisal Obama.

Črni kosmatinec z belimi lisami pasme portugalski vodni pes je bil star 12 let. Obama ni omenil vzroka smrti, je pa za to pasmo to običajna življenjska doba, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP je umrl za rakom.

He was exactly what we needed and more than we ever expected. We will miss him dearly. pic.twitter.com/CHweCxwJ7a