Ob visoki inflaciji zahteve po zvišanju minimalne plače in stavke

Delavci v številnih panogah so zaradi nastalih razmer na nogah. Ta teden je osemdnevno stavko začelo skoraj dva tisoč delavcev v največjem britanskem kontejnerskem pristanišču Felixstowe.

Foto: Reuters

Britanska sindikalna konfederacija TUC ob naraščajoči inflaciji in padanju realnih plač vlado poziva k zvišanju minimalne urne postavke z 9,5 funta (11,29 evra) na 15 funtov (17,83 evra), in sicer čim prej. Osrednji sindikati so zaradi zaostrenih razmer na Otoku aktivni že vse poletje, posebej v industriji. Sledijo si tudi stavke.