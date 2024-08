Izraelske sile so ponoči nadaljevale napade na Gazo. Tarča zračnih in topniških napadov, ki so zahtevali najmanj tri življenja, je bilo zlasti območje mesta Han Junis, od koder je zaradi novih napadov in odredb za evakuacijo zbežalo več kot 75 tisoč ljudi. ZDA medtem v luči iranske grožnje maščevanja Izraelu krepijo vojaško prisotnost v regiji.

Novo evakuacijo iz Han Junisa so tamkajšnjim prebivalcem ukazale izraelske sile. Po navedbah spletnega portala katarske televizije Al Jazeera so nekateri mesto zapustili že desetič od začetka izraelskih napadov in kopenske ofenzive v enklavi. Ne vedo, kam naj odidejo, da ne bi bili vedno znova izpostavljeni napadom.

Do novih spopadov med izraelskimi silami in Palestinci naj bi prišlo tudi v Dženinu in več drugih krajih na zasedenem Zahodnem bregu, libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, ki si od 7. oktobra lani redno izmenjuje ogenj z izraelsko vojsko, pa je nad Izrael izstrelilo okoli 30 raket. Te po navedbah izraelske vojske niso povzročile škode.

ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo letalonosilko in podmornico

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin se je pred tem v nedeljo pogovarjal z izraelskim kolegom Joavom Galantom. V luči iranske grožnje maščevanja za nedavni umor političnega vodje Hamasa Ismaila Hanije v Teheranu in poveljnika Hezbolaha Fuada Šukra v Bejrutu je ponovil zavezo ZDA obrambi Izraela, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je sporočil tiskovni predstavnik Pentagona Pat Ryder, je Austin nato letalonosilki USS Abraham Lincoln in podmornici USS Georgia ukazal, naj pohitita s prihodom na območje Osrednjega poveljstva ameriške vojske (Centcom). To je namreč pristojno za Bližnji vzhod, Srednjo in Južno Azijo.

ZDA so v začetku meseca napovedale, da bodo na Bližnji vzhod poslale dodatne vojaške ladje in bojna letala, da bi pomagale braniti Izrael pred morebitnim napadom Irana in njegovih zaveznikov. Islamska republika je namreč po umoru Hanije in Šukra obljubila maščevanje Izraelu, čeprav ta uradno ni prevzel odgovornosti za njuno smrt.