Ob italijanskem dnevu osvoboditve v tržaški Rižarni dve slovesnosti

V Rižarni, nekdanjem zbirnem in uničevalnem taborišču v Trstu, bodo letos ob italijanskem dnevu osvoboditve, 25. aprilu, pripravili dve slovesnosti. Poleg uradne slovesnosti, ki je v domeni tržaške občine, bodo svojo slovesnost pripravili partizansko združenje VZPI-ANPI, združenje nekdanjih deportirancev ANED in sindikata CGIL in ARCI.

Partizansko združenje se uradne slovesnosti tokrat prvič ne bo udeležilo. Kot je za Primorski dnevnik pojasnil predsednik tržaške sekcije VZPI-ANPI Fabio Vallon, jih to sicer ne veseli, a so naveličani omalovažujočega odnosa tržaške občinske uprave do njihovega združenja in antifašističnega gibanja na sploh. Dodal je, da je "Trst edino deželno glavno mesto, v katerem nekdanjim partizanom ni dovoljeno nastopiti na občinski slovesnosti".

VZPI-ANPI, ANED in sindikata se bodo žrtvam taborišča ob dnevu osvoboditve poklonili po koncu uradne slovesnosti. Pred tem se bodo zbrali ob stadionu Grezar in ob 11. uri krenili v sprevodu do Rižarne, kjer bo predvidoma okrog poldneva spregovoril vsedržavni podpredsednik VZPI-ANPI Emilio Ricci.

Sledil bo tradicionalni nastop Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič, je poročal Primorski dnevnik.

"Kdor pri slovesnosti ne sodeluje, se odloči, da ne spada k njej"

Na vzporedno slovesnost sta se že odzvala tržaški župan Roberto Dipiazza in predsednik dežele Furlanije-Julijske krajine Massimiliano Fedriga. Dipiazza je po poročanju Primorskega dnevnika dejal, da je "25. april ni rojstnodnevna zabava, na kateri lahko vsak slavljenec odloči zase, ampak uradna slovesnost italijanske republike. Kdor pri njej ne sodeluje, se enostavno odloči, da ne spada k njej".

Fedriga je v odzivu potrdil, da bo prisoten na uradni slovesnosti v Rižarni, in dejal, da "je to praznik vseh, ne samo rdečih zastav". "Če so se združenje VZPI-ANPI in druge organizacije odločile za vzporedno slovesnost, pomeni, da nadaljujejo svojo interpretacijo dogajanja," je dodal.

"Nastali položaj je žaljiv do žrtev"

Slovenska kulturno-gospodarska zveza, ki je ena od krovnih organizacij Slovencev v Italiji, je v današnjem sporočilu za javnost izrazila obžalovanje, da so se pojavile ponovne napetosti ob italijanskem dnevu osvoboditve izpod nacifašizma.

Poudarili so, da nastali položaj "ni v čast vsem tistim, ki verjamemo v vrednote strpnosti in miru, predvsem pa je žaljiv do žrtev, katerim bi se morali složno in spoštljivo pokloniti". Ob tem je SKGZ napovedal, da se bo udeležil tako uradne slovesnosti v Rižarni ob državnem prazniku in položil venec žrtvam taborišča kot tudi druge spominske slovesnosti kljub temu, da k njej ni uradno pristopil.

Dogodka v Rižarni pri Sveti Soboti v spomin na slovenske žrtve fašističnega in nacističnega režima se bo v četrtek udeležila tudi evropska komisarka za promet Violeta Bulc, ki bo nato položila venec pri spomeniku junakom Bazovice. Sprva je bilo predvideno, da se bo dogodka udeležila skupaj s predsednikom Evropskega parlamenta Antoniem Tajanijem, a ga po neuradnih informacijah zaradi predvolilnih obveznosti ne bo.

Bulčeva je februarja povabila Tajanija, da na italijanski dan osvoboditve skupaj obiščeta Rižarno in Bazovico ter počastita spomin na slovenske žrtve fašističnega in nacističnega režima.

Za pisno vabilo Tajaniju se je odločila po njuni burni razpravi na Twitterju v začetku tedna zaradi Tajanijevih spornih izjav na slovesnosti v Bazovici ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus.

Rižarna je velika stavba v bližini Trsta, v kateri so najprej luščili riž, leta 1943 pa so jo nacisti po kapitulaciji Italije, 8. septembra 1943, spremenili v koncentracijsko taborišče. Leta 1944 so v notranjosti zgradili krematorijsko peč, v kateri so sežgali okoli štiri tisoč do pet tisoč ljudi. Žrtve so bili po večini Slovenci, nato Hrvati, italijanski protifašisti in Judje. Rižarna je bila tudi zbirno središče za nacistična uničevalna koncentracijska taborišča, skozi katero je šlo okoli 20 tisoč oseb. Rižarna je bila po navedbah spletne enciklopedija Wikipedija edino nacistično taborišče s krematorijem na tleh današnje Italije.