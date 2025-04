"Diska je konec, začenja se pank!" 40 let pozneje Niet spet v Trstu.

Kultna slovenska zasedba Niet se je v Trstu v živo prvič predstavila leta 1985, ko se je tam ustavila med turnejo, v okviru katere je nastopila v Zagrebu, Sarajevu, Beogradu in po številnih mestih Dalmacije. Še vedno odmeva takratni uvod v koncert, ko je Igor Vidmar občinstvu zaklical: "Il disco è finito – punk comincia!" oziroma "Diska je konec – začenja se pank!"

Foto: STA

Po prezgodnji smrti pevca Primoža Habiča so Niet v Trstu znova nastopili leta 2016, takrat v pretežno akustični različici, skoraj natančno 40 let pozneje – prvi tržaški koncert je bil 20. aprila – pa bodo v gledališču Miela obujali spomine v veliko bolj naelektreni različici.

Frontman Borut Marolt lani v Križankah na koncertu ob 40-letnici delovanja skupine Foto: STA

Nieti s pevcem Borutom Maroltom v novejših skladbah še vedno raziskujejo različne dimenzije človeške bolečine, drugačnost, hrepenenje po ljubezni in sreči. Hkrati ostajajo dovzetni za revolucionarne tematike, a to z vse večjo zavestjo ter s poudarkom na upanju v pravičnejšo družbo – tako, ki ne bi poteptala sanj mladih generacij. Maja lani so obeležili štiridesetletnico glasbenega delovanja z razprodanim koncertom v ljubljanskih Križankah.