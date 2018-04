Na volitvah Furlanije - Julijske krajine premočno zmagala desnosredinska koalicija

Na nedeljskih deželnih volitvah v Furlaniji - Julijski krajini (FJK) je premočno zmagala desnosredinska koalicija, katere kandidat, predstavnik Lige Massimiliano Fedriga, bo novi predsednik deželne vlade. V deželnem parlamentu naj bi po neuradnih podatkih sedela tudi Igor Gabrovec in Danilo Slokar.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do konca preštetja glasov manjka sicer le še dobrih 80 volišč, vendar je že zdaj jasno, da bo Massimiliano Fedriga, ki je doslej zbral dobrih 57 odstotkov glasov, novi predsednik deželne vlade FJK.

Po poročanju Primorskega dnevnika je kandidatu desne sredine že čestital kandidat leve sredine Sergio Bolzonello, ki za Fedrigo krepko zaostaja s 26,85 odstotka glasov podpore.

Tretji je kandidat Gibanja petih zvezd Alessandro Fraleoni Morgera, ki ima trenutno 11,78 odstotka glasov, četrti pa kandidat Pakta za avtonomijo Sergio Cecotti s 4,21 odstotka glasov.

V deželnem parlamentu naj bi sedela tudi Igor Gabrovec in Danilo Slokar

Igor Gabrovec prihaja iz vrst stranke Slovenska skupnost. Je deželni poslanec in podpredsednik Deželnega sveta FJK. Foto: STA Trenutno še ni znano, koliko poslancev bo imela vsaka stranka v parlamentu. Relativna zmagovalka je Liga z dobrimi 35 odstotki, sledi Demokratska stranka z dobrimi 18 odstotki, tretja je Naprej Italija z dobrimi 12 odstotki, četrto pa Gibanje petih zvezd z dobrimi sedmimi odstotki.

V deželnem parlamentu naj bi po neuradnih podatkih sedel tudi Igor Gabrovec iz vrst stranke Slovenska skupnost.

Pridružil naj bi se mu tudi Danilo Slokar iz Lige.

Slovenski kandidati tudi na drugih listah

Stranka Slovenska skupnost, ki je sklenila dogovor z Demokratsko stranko, je za izvolitev svojega predstavnika morala zbrati najmanj odstotek glasov, dobila pa je zaenkrat 1,27 odstotka. Slovenski kandidati so prisotni tudi na drugih listah, kot so Demokratska stranka, Open FJK-Levica in Liga.

Massimilana Fedriga podpirajo Liga, stranki Naprej Italije in Bratje Italije ter listi Odgovorna avtonomija in Projekt FJK-Posebna dežela. Bolzonella podpirajo Demokratska stranka, Slovenska skupnost ter listi Občani za Bolzonella in Open FJK-Levica. Fraleoni Morgera je kandidat Gibanja petih zvezd, Cecotti, ki je bil v preteklosti že predsednik deželne vlade FJK in župan Vidma, je kandidat avtonomističnega gibanja Pakt za avtonomijo.

Udeležba je bila manjša kot na zadnjih volitvah pred petimi leti

Volitve deželnega parlamenta FJK so bile v nedeljo. Udeležba je bila 49,61-odstotna, kar je slab odstotek manj kot pred petimi leti, ko je bila na zadnjih deželnih volitvah leta 2013 50,48-odstotna. To je tudi za kar 25 odstotkov manj kot na nedavnih državnozborskih volitvah v Italiji, ki so potekale 4. marca, ko se je volitev udeležilo okoli 75 odstotkov volilnih upravičencev.

Hkrati z deželnimi volitvami so v nedeljo potekale tudi lokalne volitve 19 občin ter dva posvetovalna referenduma; prvi za združitev občin Oglej in Terzo, drugi za združitev občin Raveo in Villa Santina.