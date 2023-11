Novi sumi zastrupitev na Hrvaškem, pomoč poiskalo že več kot 30 ljudi

Ker je podjetje Coca Cola Hrvatska tudi distributer te pijače na slovenskem trgu, so dogovorjeni, da jim v najkrajšem mogočem času pošljejo podatek, ali so primerki, ki so jih preventivno umaknili na Hrvaškem, tudi pri nas in ali je treba pijačo umakniti tudi v Sloveniji, pravijo na inšpekciji za nadzor hrane.

Zaradi suma zastrupitve z gaziranimi pijačami je zdravniško pomoč na Hrvaškem poiskalo že 34 ljudi, največ, 17, v zagrebški osrednji bolnišnici. Dva imata erozivne poškodbe, nikogar pa niso zadržali v bolnišnici, poroča hrvaški Jutarnji List.

Šest bolnikov je pomoč poiskalo v bolnišnici Sestre milosrdnice, a so že vse odpustili domov. Klinično bolnišnico Merkur v Zagrebu sta obiskala dva bolnika, eden ostaja na bolnišničnem zdravljenju, enega so odpustili. Enega bolnika so zadržali tudi v reški bolnišnici. Zdravniško pomoč so poiskale še tri osebe v Splitu ter po eden v Karlovcu, Varaždinu, Vinkovcih, Čakovcu in Virovitici. Pri bolniku v Varaždinu so ugotovili erozivne poškodbe, vendar ga niso zadržali v bolnišnici, poroča N1.

"Najpomembnejše je, da ni hujših primerov," je za N1 povedal hrvaški minister za zdravje Vili Beroš.

V Sloveniji še brez skrbi

V Sloveniji za zdaj ni zabeleženih primerov zastrupitve z gazirano pijačo. Inšpekcija je sicer v stiku s hrvaškimi organi in podjetjem Coca-Cola Hrvatska, od katerih v najkrajšem času pričakuje podatek, ali je umik potreben tudi v Sloveniji, je po poročanju STA v sredo povedala vodja sektorja za nadzor hrane Nadja Škrk.

Iz Coca-Cole na Hrvaškem so v sredo sporočili, da na podlagi odločbe hrvaškega državnega inšpektorata iz prodaje začasno umikajo serijo Coca-Cola Original Taste v 500-mililitrski plastični embalaži, proizvedeno 11. oktobra letos in z rokom uporabe do 11. aprila 2024.

Začasno umikajo tudi dve seriji Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate v 330-mililitrski stekleni embalaži, proizvedeni 27. maja 2023 (z rokom uporabe do februarja 2024) in 22. junija 2023 (z rokom uporabe do marca 2024).

Hrvaški pristojni organi ugotavljajo dejansko sestavo umaknjenih pijač, rezultate pričakujejo v prihodnjih dneh.

"Če bi kdo v Sloveniji sporno pijačo zaužil, bi bili znaki vidni takoj. Trenutno skrbi ni", je še povedala Škrkova.