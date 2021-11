Novega šefa Interpola v petih državah obtožujejo mučenja

Na generalni skupščini 195 držav članic Interpola v Istanbulu je Al Raisi v četrtek dobil potrebno večino za štiriletni mandat, je organizacija objavila na Twitterju. Al Raisi je bil pred tem generalni inšpektor na notranjem ministrstvu ZAE. Njegovi kritiki opozarjajo, da se zavzema za agresiven varnostni aparat, v katerem ljudi, ki so kritični do vlade, samovoljno aretirajo ali celo mučijo. Zagovorniki človekovih pravic opozarjajo, da njegova izvolitev spodkopava poslanstvo organizacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

O mučenju tudi Francija in Turčija

Tožbe v zvezi z obtožbami zaradi mučenja so bile proti Al Raisiju v zadnjih mesecih vložene v najmanj petih državah, med drugim v Franciji in Turčiji.

Njegova izvolitev je sicer sledila temu, da so Združeni arabski emirati izdatno financirali Interpol, poroča AFP. Emirati so že leta 2015 začeli obsežne donacije Interpolu in sprožili vprašanje, ali želi država z njimi kupiti vpliv. Organizacija s sedežem v Lyonu se namreč financira s prispevki držav članic, Združeni arabski emirati pa so za ZDA njen drugi največji financer.